Разбор. Что такое универсальное пособие, кому оно полагается и как скажется на доходах российских семей

Универсальное пособие — это пособие для беременных женщин и граждан, у которых есть дети до 17 лет. Размер пособия будет зависеть от дефицита дохода семьи и составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей.
С 1 июня 2022 года размер прожиточного минимума в Алтайском крае в расчете на душу населения составляет 12 388 рублей. Для трудоспособного населения эта сумма равна 13 504, для пенсионеров — 11 436, а для детей — 12 676.
Универсальное пособие заменит собой сразу несколько других выплат, среди которых:
- Ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет.
- Ежемесячное пособие на ребенка до 3 лет на третьего ребенка.
- Ежемесячное пособие на ребенка от 3 до 7 лет.
- Ежемесячное пособие на ребенка от 8 до 17 лет.
- По уходу за ребенком до 1,5 лет для родителей, не застрахованных в ФСС.
- Ежемесячное пособие беременной, вставшей на учет в ранние сроки.
Помимо этого, изменится расчетный период для назначения пособий. Сейчас при оформлении пособий на детей до 3 лет рассматривается доход семьи за год, который берется за полгода до обращения. Теперь же в расчетах будет использоваться год за месяц до обращения за пособием.
Выплата положена беременным женщинам и бедным семьям с детьми до 17 лет (на каждого ребенка). Причем доход на одного члена в этих семьях не должен быть больше одного прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе. К примеру, у семьи из Алтайского края, в которой есть двое взрослых родителей и двое детей, общий доход не должен быть больше 52 360 рублей.
Кроме того, родители должны официально работать и соответствовать другим критериям нуждаемости — не иметь больше одной машины, квартиры и т.д.
Для семей, которые получают пособия на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, ничего особо не поменяется — условия назначения выплат для них остаются такими же, как и были.
Некоторые беременные женщины, которые встали на учет на ранних стадиях, при введении универсального пособия выиграют, поскольку сейчас размер выплаты для беременных 50% от прожиточного минимума, а будет 50, 75 или 100%.
Также в выигрыше окажутся и некоторые семьи с детьми до 3 лет. Дело в том, что сегодня выплату из федерального бюджета на детей такого возраста во всех субъектах страны можно получить только на первого малыша. На вторых она платится из материнского капитала, а на третьих и последующих выплата есть в 78 регионах страны. С введением универсального пособия деньги на ребенка можно будет получить всем нуждающимся семьям с детьми до 3 лет вне зависимости от их очередности — на первого, второго, третьего и т.д.
Финансово проиграть могут семьи с первыми детьми до 3 лет. Во-первых, уменьшится размер самого пособия — сейчас он 100% от прожиточного минимума, а будет 50, 75 или 100%. Во-вторых, значительно меньше семей смогут его получить, поскольку порог нуждаемости сокращается в два раза — с двух прожиточных минимумов до одного. Однако родители, чьи дети родились в 2022-м, смогут получать выплату по старым правилам. Но вот семьи, в которых ребенок появится на свет в 2023-м году, будут получать пособие уже по-новому.
Для первенцев в следующем году появится другое новшество — если раньше выплату из материнского капитала наличными на любые нужды получали родители только на второго ребенка, то теперь ее можно будет оформить и на первенца.
Впрочем, председатель комитета АКЗС по соцзащите и занятости населения Ирина Солнцева заявила, что уменьшение размера выплат произойти не может. По ее словам, выплаты или останутся прежними, или увеличатся в зависимости от доходов семьи.
Ранее сообщалось, что в России изменится размер и порядок получения социальных выплат.