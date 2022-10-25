Разбор. Что такое универсальное пособие, кому оно полагается и как скажется на доходах российских семей

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Кто выиграет от введения универсального пособия?

Для семей, которые получают пособия на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, ничего особо не поменяется — условия назначения выплат для них остаются такими же, как и были.

Некоторые беременные женщины, которые встали на учет на ранних стадиях, при введении универсального пособия выиграют, поскольку сейчас размер выплаты для беременных 50% от прожиточного минимума, а будет 50, 75 или 100%.

Также в выигрыше окажутся и некоторые семьи с детьми до 3 лет. Дело в том, что сегодня выплату из федерального бюджета на детей такого возраста во всех субъектах страны можно получить только на первого малыша. На вторых она платится из материнского капитала, а на третьих и последующих выплата есть в 78 регионах страны. С введением универсального пособия деньги на ребенка можно будет получить всем нуждающимся семьям с детьми до 3 лет вне зависимости от их очередности — на первого, второго, третьего и т.д.