11 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Изменится размер и порядок получения социальных выплат

До 1 октября определенным категориям льготников нужно подать заявления в ПФР, иначе можно потерять часть денег, пишет Life.ru.

Деньги.
Деньги.
СС0

Дело в том, что 1 октября завершается льготный период подачи заявлений для получения пособия на детей от 8 до 17 лет. <Выплаты были предусмотрены с 1 апреля 2022 года или с месяца, в котором ребенку исполнилось восемь лет. И положены семьям, в которых среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума.>

В сентябре в России изменился порядок предоставления мер социальной поддержки. Большинство пособий и соцвыплат будут назначаться автоматически, без заявлений и справок.

ПФР предупреждает — федеральные льготники до 1 октября могут определиться, как они хотят получать набор социальных услуг с 1 января 2023 года: деньгами или в натуральном виде.

Если ничего менять не требуется, то заявление подавать не нужно.

Соцподдержка

Отдельные категории граждан получат новые меры соцподдержки.

Так, делаются единовременные выплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается в России 1 октября. Суммы в разных регионах разные. Выплаты проводятся по инициативе местных властей. Сроки перечисления денег и их суммы в разных районах страны отличаются друг от друга.

Ранее сообщалось, что законопроект о выплате 13-й пенсии внесут в Госдуму.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость