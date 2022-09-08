Изменится размер и порядок получения социальных выплат

До 1 октября определенным категориям льготников нужно подать заявления в ПФР, иначе можно потерять часть денег, пишет .

Дело в том, что 1 октября завершается льготный период подачи заявлений для получения пособия на детей от 8 до 17 лет. <Выплаты были предусмотрены с 1 апреля 2022 года или с месяца, в котором ребенку исполнилось восемь лет. И положены семьям, в которых среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума.>

В сентябре в России изменился порядок предоставления мер социальной поддержки. Большинство пособий и соцвыплат будут назначаться автоматически, без заявлений и справок.

ПФР предупреждает — федеральные льготники до 1 октября могут определиться, как они хотят получать набор социальных услуг с 1 января 2023 года: деньгами или в натуральном виде.

Если ничего менять не требуется, то заявление подавать не нужно.

Соцподдержка

Отдельные категории граждан получат новые меры соцподдержки.

Так, делаются единовременные выплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается в России 1 октября. Суммы в разных регионах разные. Выплаты проводятся по инициативе местных властей. Сроки перечисления денег и их суммы в разных районах страны отличаются друг от друга.

Ранее сообщалось, что законопроект о выплате 13-й пенсии внесут в Госдуму.