Законопроект о выплате 13-й пенсии внесут в Госдуму

В Госдуму осенью группа депутатов внесет законопроект «Об изменениях в закон „О страховых пенсиях“», который предполагает выплату 13-й пенсии, пишут « Известия » со ссылкой на аппарат фракции «Справедливой России — За правду».

Так называемую 13-ю пенсию предлагается выплачивать пожилым гражданам раз в год к новогодним праздникам в декабре.

Документом также предлагается увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим 70 лет. <На данный момент она выплачивается пожилым людям с 80 лет.>

В пояснительной записке к законопроекту указано, что, по данным глобального индекса AgeWatch, Россия занимает 65-е место из 96 стран по уровню социального и экономического благополучия пожилых людей, при этом Белоруссия с меньшим ВВП находится на 64-й строчке, а Венгрия с таким же ВВП на душу населения, как у России, занимает 39-е место, указывает Газета.Ru.

По словам главы фракции «Справедливая России — За правду» Сергея Миронова, установление дополнительной страховой пенсии по старости позволит повысить уровень благосостояния граждан этой категории, а также будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении людей, которые всю свою жизнь работали для развития РФ.

Цифра

Для реализации данной инициативы может потребоваться 654,8 млрд рублей.

Ранее Минтруд предложил вариант индексации пенсий на следующие три года.