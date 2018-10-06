Саудовский принц предрек России уход с мирового рынка нефти

Мухаммед бен Салман Аль Сауд, наследный принц Саудовской Аравии, считает, что в будущем большинство производителей нефти исчезнет с мирового рынка. Это касается и России. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg .

«Через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем, с ее 10 миллионами баррелей», — заявил Аль Сауд.

Принц также предрек уход Китая с мирового рынка нефти примерно через 5 лет. По его словам, другие производители сырья также будут «исчезать каждый день». Несмотря на это, спрос на нефть будет расти до 2030 года более чем на 1% в год, поэтому Саудовская Аравия в будущем должна увеличить поставки, пишет Лента.ру.

«Мы не думаем, что для Саудовской Аравии в этой области существует какой-либо риск. Сегодня никто не говорит о самолетах, которые летают на электричестве, или о кораблях, которые плавают в море на электричестве. Добавим к этому спрос со стороны нефтехимии и перспективы нефтехимии через 10−30 лет», — резюмировал Аль Сауд.