Американец отправил отправленное письмо Путину

Бывший американский военный сообщил, что отправлял «ядовитые» послания президенту России Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете Второй. До этого мужчину задержали по подозрению в отправке конвертов с касторовыми семенами в Белый дом и ФБР, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе известно о том, что письма, содержащие следы рицина, получили в Пентагоне, Белом доме и ФБР. Позднее по подозрению в их отправке задержали 39-летнего бывшего военного Уилльяма Клайда Аллэна Третьего. Мужчина уже дал признательные показания. Ему грозят десятки лет в тюрьме.

Согласно опубликованным сайтом телеканала KUTV обвинительным документам, мужчина рассказал, что «отправил письма из расположенного рядом с его домом почтового отделения в районе 24 сентября 2018 года».

Обвиняемый сообщил следователям, что поместил касторовое семя в каждый конверт, а «также проинформировал, что отправил письма с аналогичным содержимым генпрокурору США Джеффу Сешнсу, королеве Англии и российскому президенту Владимиру Путину». По признанию мужчины, он хотел «передать послание». Обвиняемый не пояснил, о чем идет речь.

Бывший военный рассказал следователям, что приобрел около ста касторовых семян в интернете. Как свидетельствуют документы суда, токсичное вещество рицин содержится в касторовых семенах.

Прием внутрь касторовых семян может вызывать энтерит, рвоту и колики, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, нарушение водно-электролитного баланса и смерть через неделю.