Сбер совместно с ведущими вузами страны создаёт сеть центров искусственного интеллекта в регионах

Как подчеркнул Максим Орешкин, столь представительная конференция подтверждает высокий уровень развития технологии в РФ и внимание к ней на всех уровнях. Сделано уже немало, но сейчас важно перейти от единичных примеров использования ИИ к полномасштабному внедрению в экономике и социальной сфере. Всё необходимое есть — и высококвалифицированные кадры, и технологические решения, и, главное, большой интерес у десятков тысяч россиян, которые нашли своё признание в этой сфере. Предстоит много и активно работать.

По мнению Максима Орешкина, искусственный интеллект на горизонте текущего десятилетия может дать действительно значимые и важные результаты для граждан нашей страны. Обеспечить рост экономики и доходов населения на дополнительные 5% за счёт оптимизации и автоматизации производственных процессов, повышение точности принимаемых решений, создания новых материалов. Способствовать увеличению продолжительности жизни на дополнительные три года за счёт раннего выявления болезней, точной постановки диагнозов и обеспечения оптимальной траектории способов лечения. Помогать развитию человеческого капитала за счёт выстраивания оптимальных траекторий обучения и карьеры. Именно конференция AI Journey останется ключевой площадкой, которая будет поддерживать активное движение вперёд.

Александр Ведяхин отметил, что из всех технологий нашего времени ИИ развивается быстрее всех, это главная технология XXI века. Следующий этап — движение к сильному ИИ, который сможет решать множество различных задач и самообучаться, чтобы ещё лучше помогать человеку. В Сбере ожидают, что конференция AI Journey 2022, которая уже седьмой год объединяет лучших в мире специалистов в сфере ИИ и анализа данных, соберёт больше 50 млн просмотров, ведь её смотрят по всему миру.

Первый день конференции состоит из двух тематических направлений — научного (AI Journey Science) и молодёжного (AI Journey Junior). AI Journey Science начался с прямой линии с российскими и международными технологическими центрами ИИ на тему «Развитие российских и международных центров искусственного интеллекта на благо человечества», которую провёл Александр Ведяхин.

Участниками прямой линии стали Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков, и. о. ректора Дальневосточного федерального университета Борис Коробец, ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский, ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук и ректор Университета Иннополис Александр Тормасов.

Как отметил Александр Ведяхин, в 2015 году ООН утвердила 17 целей устойчивого развития планеты. Среди них борьба с изменением климата, развитие морских экосистем, развитие городов и создание инфраструктуры инноваций. Сегодня перед планетой и всеми нами стоят сложные вызовы. По данным ООН за последние 30 лет планета потеряла больше 420 млн гектаров лесов. Каждое десятилетие площадь арктических морских льдов сокращается на миллион кв. м. За сто лет уровень моря поднялся на 19 см. А население планеты уже достигло 8 млрд человек, хотя прогнозировалось, что это произойдёт только к 2024 году. Поэтому новые инструменты для решения глобальных проблем как никогда актуальны. И один из ключевых инструментов — искусственный интеллект.

Александр Ведяхин,

первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Рабочая группа «Деловой двадцатки» по цифровизации порекомендовала правительствам использовать искусственный интеллект для достижения целей устойчивого развития. Для этого предложено создавать центры компетенций в сфере искусственного интеллекта по всему миру. В России такие центры уже создаются. Регионы нашей страны всё активнее применяют технологии ИИ для решения актуальных проблем. Сбер тоже активно участвует в этих процессах. Этой осенью совместно с ДВФУ мы открыли Дальневосточный центр искусственного интеллекта, который работает над решением экологических проблем в мировом масштабе.

Участники прямой линии рассказали, как ИИ помогает решать актуальные проблемы их регионов и повышать качество жизни людей.

Алексей Чекунков рассказал о большом IT-потенциале Якутии — в этом регионе ИИ широко применяется в медицине для анализа снимков КТ и МРТ. Система «Лесвосток» на основе ИИ помогает предотвращать пожары. Также с помощью ИИ анализируется обстановка на Северном морском пути. Алексей Чекунков также анонсировал, что 8 декабря на Дальнем Востоке пройдёт День искусственного интеллекта: в школах состоится единый урок, в ходе которого ребятам расскажут о технологиях ИИ и их практическом значении для повышения качества жизни людей.

Вячеслав Аленьков объяснил, как технологии ИИ используются на Сахалине, чтобы создавать комфортную экологичную среду для жителей. С помощью беспилотных транспортных средств обнаруживают и наносят на цифровую карту несанкционированные свалки. Нейросети оптимизируют транспортные потоки, помогают убирать снег и пыль с дорог.

Борис Горобец рассказал, что в этом году в Дальневосточном федеральном университете при поддержке Сбера был открыт центр исследований искусственного интеллекта, перед которым стоит широкий спектр научных и прикладных задач. Одна из них — это проблема красных приливов на Камчатке, которые вызваны цветением фитопланктона. Когда и где оно повторится, можно предсказывать только с помощью ИИ. Специалисты учатся распознавать начало цветения и состояние среды, при котором оно может возникать. Ещё один актуальный для Азиатско-Тихоокеанского региона проект — это предсказание тропических циклонов и построение траектории движения. Много проектов есть в медицине, в том числе развитие системы принятия врачебных решений при болезни Паркинсона.

Александр Кулешов подсветил важность энергетической эффективности моделей искусственного интеллекта. Коллегам уже удалось снизить затраты памяти и энергии при разработке моделей на 15%, а в следующем году планируется снижение на 50% — перспективы гигантские.

Михаил Федорук поделился успехами ИИ в области онкологии. Сегодня технология уже способна чертить контуры опухолей мозга по томограммам и автоматически сегментировать разные части опухоли точнее, чем это делает врач-радиолог, и на порядок быстрее. Решение входит в топ-10 в мире. 30% студентов Новосибирского государственного университета вовлечены в различные исследования в сфере ИИ, открыта лаборатория Сбера — центр притяжения для таких специалистов.

Эдуард Галажинский поблагодарил Сбер за создание на базе Томского государственного университета центра исследований ИИ, который фокусируется на значимых для Сибирского макрорегиона задачах. Выступающий упомянул две из них. Первая — прогнозирование пожаров с использованием компьютерного зрения для распознавания космических снимков и предиктивных моделей. Технологии уже позволили в разы снизить число пожаров. Вторая — исследование Васюганского болота, крупнейшей экосистемы, лёгких планеты. Это самый большой на планете торфяник, который при потеплении может загореться, что будет сопровождаться колоссальным выбросом углерода и глобальной катастрофой. Поэтому важно предсказывать его поведение.

Александр Тормасов представил проекты Университета Иннополис по практическому применению ИИ для улучшения городской среды. ИИ содействует выявлению несанкционированных объектов в черте города, в том числе автомобилей в зелёных насаждениях, где их быть не должно. ИИ даёт рекомендации по изменению генерального плана, обеспечивает безопасность на промышленных предприятиях. В Иннополисе развивают и уже несколько лет тестируют такси без водителя, которыми может воспользоваться любой желающий.

В завершение дискуссии Алексей Чекунков добавил, что для нашей страны одной из ключевых задач в ИИ станут оптимизация логистики и анализ человеческого капитала для наиболее полного раскрытия потенциала людей.

Как подытожил Александр Ведяхин, сегодня российские центры развития ИИ ведут совместные разработки для достижения мировых целей в сфере ESG и устойчивого развития, а создаваемые ими технологии уже меняют жизнь к лучшему.

AI Journey — крупнейшая в мире по числу участников конференция, посвящённая искусственному интеллекту и машинному обучению. Следить за ходом AI Journey можно на сайте, регистрация не требуется.

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