5 декабря
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Экономика
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Сбер заплатил недавно открывшим свой бизнес сибирякам 19 млн рублей

В банке подвели предварительные итоги акции, направленной на поддержку предпринимателей в регионах Сибири

Больше 6 тысяч сибиряков, недавно зарегистрировавшие свой бизнес (не более 60 дней назад) и открывшие расчетный счет в Сбере, получили от банка бонус в рамках акции «3000 рублей каждому новому бизнесу». Всего недавно ставшие предпринимателями жители регионов Сибири получили поддержку от Сбера в размере 19 млн рублей.

Сбербанк.
Сбербанк.
Источник: Пресс-служба ПАО Сбербанк.

Больше половины всей суммы выплачено бизнесменам из Красноярского края и Новосибирской области, где в акции приняли участие почти по 1800 предпринимателей. Еще 2,7 млн рублей получили 900 бизнесменов Алтайского края, 4 млн — сотни предпринимателей Кузбасса и Омской области. Больше 400 томичей получили 1,2 млн рублей.

Сибирские бизнесмены стали также активными участниками «Зеленого дня» — масштабной акции, приуроченной ко дню рождения Сбера. В рамках ее 335 организаций стали пользователями СберЗдоровья. Они оформили 653 пакета «Корпоративное здоровье Премиум» для своих сотрудников.

Всего за 10 месяцев 2023 года с помощью Сбера сибиряки зарегистрировали больше 10 тысяч новых предприятий и ИП, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка Сбербанка:

Предприниматели, недавно открывшие свое дело, зачастую нуждаются в особой поддержке на период становления бизнес-процессов. Сбер всегда готов стать для них такой опорой и через свои продукты, сервисы и решения дать юридическим лицам возможность строить планы развития и уверенно смотреть в будущее.

Акция «3000 рублей каждому новому бизнесу» проводилась в Сбере с 25 сентября по 30 ноября 2023 года.

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  • ПАО Сбербанк

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