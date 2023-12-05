Сбер заплатил недавно открывшим свой бизнес сибирякам 19 млн рублей

В банке подвели предварительные итоги акции, направленной на поддержку предпринимателей в регионах Сибири

Больше 6 тысяч сибиряков, недавно зарегистрировавшие свой бизнес (не более 60 дней назад) и открывшие расчетный счет в Сбере, получили от банка бонус в рамках акции «3000 рублей каждому новому бизнесу». Всего недавно ставшие предпринимателями жители регионов Сибири получили поддержку от Сбера в размере 19 млн рублей.