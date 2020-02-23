Сбербанк и ВЭБ одобрили условия финансирования нового «рудного» мегапроекта в Алтайском крае

Сбербанк совместно с ВЭБ.рф выделит 24 млрд рублей на реализацию крупнейшего в истории края инвестпроекта — освоение богатейшего по содержанию цинка в руде Корбалихинского месторождения и реконструкцию горнообогатительной фабрики, сообщали пресс-служба Сбербанка. Проект реализует Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), которая подписала с банковским синдикатом 21 февраля документ о базовых условиях финансирования.

Условия финансирования мегапроекта

Общая стоимость проекта — 38 млрд рублей, из них 24 млрд составят кредитные ресурсы Сбербанка и ВЭБ.рф. Как ранее рассказывал altapress.ru, более половины инвестиций будет вложено до 2024 года, остальное до 2050 года.

В Сбербанке объяснили: финансировать проект будут в соответствии с принципами «Фабрики проектного финансирования». Кредиты могут быть направлены на приобретение имущества и оборудования, оплату строительно-монтажных работ и другое.

Согласно сделанному сторонами заявлению, ВЭБ. рф готов предоставлять транши, направленные на выплату процентов на инвестиционной фазе проекта другим участникам синдиката. Он тоже готов открывать резервные транши на случай превышения бюджета проекта.

Какие-либо другие условия финансирования пока не раскрываются.

Куда будут вложены средства

Этот один из крупнейших последние годы инвестиционных проектов связан с дальнейшей разработке Корбалихинского месторождения в Змеиногорском районе Алтайского края — самого богатого на территории региона, а по содержанию цинка — богатейшего в России.

Добычей руды здесь уже сейчас занимается «дочка» УГМК — «Сибирь-Полиметаллы».

«Корбалихинское — очень перспективное месторождение, разработка которого может существенно изменить расстановку сил в части экспорта цинка, меди, свинца, золота и серебра», рассказала Ольга Харламова, вице-президент Сбербанка, директор Департамента кредитования ключевых клиентов.

Объекты компании «Сибирь-Полиметаллы» в Алтайском крае. spm.test.ugmk.com

Зачем это партнерам

Реализация ирнвестпроекта позволит сохранить и укрепить лидерские позиции УГМК в сфере цветной металлургии, сообщил гендиректо УГМК Андрей Козицын.

В 2018 году компания «Сибирь-Полиметаллы» добыла около 250 тыс. тонн руды, за 9 месяцев 2019-го — 214 тыс. тонн, указывает сайт компании. Руда поступает на Рубцовскую обогатительную фабрику, которую будут реконструировать в ходе реализации проекта. Производительность фабрики к 2024 году возрастет до 1,5 млн тонн руды в год.

Интересно, что в Сбербанке, рассказывая о причинах участия в проекте, дали довольно неожиданное пояснение: проект создаст новые экспортные возможности и будут способствовать усилению роли России в глобальных экономических связях.

Участие Сбербанка и ВЭБ в этом проекте позволит Группе УГМК использовать новейшие технологии, приводит релиз слова эксперта Сбербанка.

Развитие рудника может стать «не только одной из самых масштабных, но и одной из наиболее высокотехнологичных инициатив в горнодобывающей промышленности», — заявила Ольга Харламова.

Вадим Рязанцев , «Сибирь-Полиметаллы». spm.test.ugmk.com

В компании сменили директора

Между тем 1 февраля в компании «Сибирь-Полиметаллы» назначен новый руководитель — 44-летний Вадим Рязанцев. Он уже заявил, что в компании происходит операционная трансформация, которая позволит получить экономический эффект более 600 млн рублей.

Для реализации инвестпроекта «Сибирь-Полиметаллы» намерена привлекать и готовить специалистов по добыче и обогащению полезных ископаемых. Коллектив компании сегодня насчитывает более 1,9 тыс. человек, средняя зарплата — около 50 тыс. рублей.

«Высокая стоимость продукции — концентратов цветных металлов — позволяет предприятию не только развивать бизнес, но и вести активную социальную поддержку Рубцовского и Змеиногорского районов. Мы создаём рабочие места, строим дома и дороги, заботимся о детях и ветеранах, оказываем поддержку школам и больницам. Такие масштабы не могут не вдохновлять на дальнейшее расширение бизнеса», — заявил Рязанцев в интервью, опубликованном на сайте компании.

Что такое Корбалихинский рудник

Корбалихинский рудник располагается в Змеиногорском районе Алтайского края и позволит разрабатывать крупнейшее месторождение полиметаллических руд в России подземным способом. Запасы месторождения составляют 24 млн тонн руды с высоким содержанием цинка, а также меди, свинца, золота и серебра, сообщает пресс-релиз Сбербанка.