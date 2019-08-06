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7 августа
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Экономика

Сбербанк на шесть недель снизил ставки по потребительским кредитам

C 6 августа по 30 сентября Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам с 12,9% до 11,4%. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Сбербанк.
Сбербанк.
Анна Зайкова, altapress.ru

Предложение распространяется на все продукты из линейки потребительских кредитов: кредиты без обеспечения, кредиты под поручительство и кредиты на рефинансирование кредитов. Минимальная ставка будет доступна на суммы от 300 тысяч рублей.

Максимальное снижение составит 1,5 пункта, минимальная ставка составит 11,4%.

Также 6 августа Сбербанк объявил о снижении ставки по ипотеке. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%

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