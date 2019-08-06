Сбербанк на шесть недель снизил ставки по потребительским кредитам

Предложение распространяется на все продукты из линейки потребительских кредитов: кредиты без обеспечения, кредиты под поручительство и кредиты на рефинансирование кредитов. Минимальная ставка будет доступна на суммы от 300 тысяч рублей.
Максимальное снижение составит 1,5 пункта, минимальная ставка составит 11,4%.
Также 6 августа Сбербанк объявил о снижении ставки по ипотеке. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%