Сбербанк на шесть недель снизил ставки по потребительским кредитам

C 6 августа по 30 сентября Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам с 12,9% до 11,4%. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Предложение распространяется на все продукты из линейки потребительских кредитов: кредиты без обеспечения, кредиты под поручительство и кредиты на рефинансирование кредитов. Минимальная ставка будет доступна на суммы от 300 тысяч рублей.

Максимальное снижение составит 1,5 пункта, минимальная ставка составит 11,4%.

Также 6 августа Сбербанк объявил о снижении ставки по ипотеке. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%