Сбербанк объявил о снижении ставки по ипотеке

6 августа Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%", — отмечается в сообщении Сбербанка. Кроме того, снижение ставок на 0,5 процентных пункта коснется кредитов на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости и рефинансирование кредитов других банков.

Также на 0,2 процентных пункта увеличен дисконт для участников зарплатного проекта Сбербанка.

В банке уточнили, что ставки будут снижены с 6 августа.

Ранее сообщалось, что Сбербанк запустил новый сервис при покупке квартир по договору долевого строительства — пополнение счета эскроу через аккредитив.