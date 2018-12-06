Сбербанк ограничил перевод денег на кредитные карты по номеру телефона

Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно — по номеру телефона или по номеру карты, а на кредитные — только по номеру карты, пояснили в кредитном учреждении.
Механизм решили изменить из-за жалоб клиентов, возникших в результате случайного перевода средств на кредитку. Так, в соответствии с действующими тарифами услуга вывода средств с кредитной карты является платной.
В call-центре банка сообщили, что изменения вводятся поэтапно по регионам с 3 декабря, пишет RT. При этом колл-центр не располагает детальной информацией по срокам в отношении отдельных регионов.