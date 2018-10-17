На широкую ногу. Калининградец потратил больше полмиллиона с чужой банковской карты

По данным полиции, на одном из сайтов молодой человек обнаружил изображение обратной стороны банковской карты с реквизитами и трехзначным кодом. Так он получил доступ к банковскому счету 33-летнего жителя Москвы, на котором в тот момент находился миллион рублей.
Калининградец заказал в интернет-магазинах несколько дорогих смартфонов, ноутбук и кровать (всего на 660 тысяч рублей) и оплатил покупки чужой картой.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Полиция устанавливает обстоятельства, при которых данные банковской карты попали в сеть.