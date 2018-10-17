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На широкую ногу. Калининградец потратил больше полмиллиона с чужой банковской карты

24-летнего жителя Калининграда подозревают в том, что он потратил 660 тысяч рублей с чужой банковской карты, реквизиты которой нашел в интернете, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

Банковская карта, зарплата.
Банковская карта, зарплата.
СС0

По данным полиции, на одном из сайтов молодой человек обнаружил изображение обратной стороны банковской карты с реквизитами и трехзначным кодом. Так он получил доступ к банковскому счету 33-летнего жителя Москвы, на котором в тот момент находился миллион рублей.

Калининградец заказал в интернет-магазинах несколько дорогих смартфонов, ноутбук и кровать (всего на 660 тысяч рублей) и оплатил покупки чужой картой.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Полиция устанавливает обстоятельства, при которых данные банковской карты попали в сеть.

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