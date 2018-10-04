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В Барнауле будут судить за мошенничество выданного Голландией беглого военного

Нидерланды выдали России уроженца Алтайского края Даниила Полякова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Военнослужащий Поляков набрал у знакомых в долг 23 миллиона рублей, а потом с этими деньгами сбежал за границу, пишет «Интерфакс».

Армия.
Армия.
Анна Зайкова

Поляков служил в одной из частей Новосибирского гарнизона. По версии следователей, он с февраля 2014 года по сентябрь 2015 года брал у знакомых под различными предлогами деньги, но возвращать долги не торопился.

В общей сложности он собрал 23 миллиона. Дававшие ему взаймы люди написали заявление в правоохранительные органы. Но после возбуждения уголовного дела Поляков сбежал.

Его объявили в международный розыск. Полякова задержали в мае 2016-го в Голландии местные полицейские.

СКР направил в Нидерланды запрос на выдачу подозреваемого. В августе 2018 года его экстрадировали в Россию.

Дело Даниила Полякова направили на рассмотрение в Барнаульский гарнизонный военный суд.

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