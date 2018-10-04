В Барнауле будут судить за мошенничество выданного Голландией беглого военного

Нидерланды выдали России уроженца Алтайского края Даниила Полякова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Военнослужащий Поляков набрал у знакомых в долг 23 миллиона рублей, а потом с этими деньгами сбежал за границу, пишет «Интерфакс».