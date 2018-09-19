Жители Алтайского края обвиняют новосибирский автосалон в мошенничестве

Несколько жителей Алтайского края считают себя жертвой обмана со стороны сотрудников автосалона Galaxy Motors в Новосибирске. Полицейские провели у дилера обыски, изъяли компьютеры и документы, передает новосибирский телеканал ОТС.

Как следует из сюжета, барнаульский пенсионер Алексей Григорьевский и его супруга купили в автосалоне автомобиль Datsun за 650 тыс. рублей в кредит. Позже выяснилось, что в документах цена почти вдвое выше — 1,1 млн рублей.

Григорьевский утверждает, что «ничего еще не подписывал». При этом ему пришли документы из банка, в которых изменен график платежей, срок платежей и процент — вместо обещанных 5,5% в договоре указаны 18% годовых.

Пожаловался на автосалон и Виктор Рыжнев из села Егорьевское Алтайского края. Он с супругой также уже дома заметил, что в договоре купли-продажи изменена сумма первоначального взноса и увеличены проценты по кредиту, а VIN-коды автомобиля LADA Granta замазаны краской.

Кроме того, Виктор сомневается, что он первый хозяин купленного автомобиля: в гарантийном талоне записана чужая фамилия.

Также среди тех, кто считает себя пострадавшими, несколько десятков жителей Красноярска, Кемерова, Новокузнецка и Новосибирской области.

В автосалоне комментировать ситуацию журналистам отказались. Как следует из данных сайта автосалона, Galaxy Motors — неофициальный (дилер), специализирующийся на продажи новых и б/у автомобилей практически всех популярных в Сибири марок.