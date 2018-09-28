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Илона Маска обвинили в мошенничестве из-за сообщений в Твиттере

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила основателя и гендиректора Tesla Илона Маска в мошенничестве за несколько «ложных и вводящих в заблуждение» сообщений в Twitter, сообщает «Газета.ру». Об этом говорится в иске, который уже передан в окружной суд Нью-Йорка.

Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
facebook.com/OfficialElonMusk

В своих твитах в августе 2018 года Илон Маск заявил, что изучает возможность выкупа акций компании из расчета $420 за ценную бумагу и подчеркивал, что «финансирование обеспечено». Однако в конце августа гендиректор Tesla сообщил, что компания продолжит быть публичной и добавил, что отказался от планов выкупа ее акций. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала против Маска иск, в котором говорится, что его сообщения привели к повышению цен на акции Tesla более чем на 6% и значительно нарушили работу рынка. Власти указывают, что бизнесмен даже не обсудил заранее ключевое соглашение и в «недостаточной степени» подтвердил его условия, в том числе цены и потенциальный источник финансирования.

Когда началось это уголовное расследование, в Tesla заверили, что будут сотрудничать с властями. Сейчас Илон Маск говорит, что опечален и разочарован «необоснованными» претензиями и уверяет, что всегда принимал решения в интересах истины и инвесторов.

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