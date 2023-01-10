10 января
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Экономика

Сбербанк повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам

Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам с 10 января, следует из материалов банка. Об этом пишет ТАСС.

Сбербанк.
Сбербанк.
Источник: Пресс-служба ПАО Сбербанк.

Как сообщают на сайте кредитной организации, минимальные ставки по базовым ипотечным программам повышают на 0,5% пункта (до 10,9%).

Минимальная ставка по программам «Вторичное жилье» и «Новостройки» выросла с 10,4 до 10,9%.

Минимальный первоначальный взнос остался на уровне 0%.

Ставки по программам с господдержкой не меняются. Минимальная ставка по жилищному кредиту составляет от 7,3% годовых на строительство дома, 7,7% — на покупку квартиры в новостройке или дома.

По программе «Семейная ипотека» — от 5,3% на строительство жилого дома, 5,7% — на покупку жилого дома или квартиры в новостройке.

«Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам», — уточнили изданию в пресс-службе Сбера.

Между тем ипотечное кредитование просело на четверть в Алтайском крае.

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