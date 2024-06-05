Сбербанк объявил об увеличении процентных ставок по базовым ипотечным программам на 1,5 процентного пункта. В результате минимальная ставка составит 18,2%. Об этом сообщила пресс-служба банка в ходе Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

Повышение ставок связано с увеличением доходности государственных облигаций на фоне роста ключевой ставки Центрального банка России. Программы с государственной поддержкой не затронуты изменениями. Новые условия будут применяться к базовым ипотечным продуктам, доступным на платформе «Домклик».

Таким образом, минимальные ставки по основным ипотечным предложениям составят:

«Ипотека на новостройку» — от 18,2%;

«Ипотека на вторичное жилье» — от 18,2%;

«Рефинансирование ипотеки» — от 18,2%.

Кроме того, Сбербанк также изменил процентные ставки по потребительским кредитам. Диапазон новых ставок будет варьироваться от 17,9% до 39,9%, как отметили в банке.

Ранее сообщалось, что ключевая ставка ЦБ повышается, пояса придется затянуть потуже.

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