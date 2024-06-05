Повышение ставок связано с увеличением доходности государственных облигаций на фоне роста ключевой ставки Центрального банка России. Программы с государственной поддержкой не затронуты изменениями. Новые условия будут применяться к базовым ипотечным продуктам, доступным на платформе «Домклик».
Таким образом, минимальные ставки по основным ипотечным предложениям составят:
- «Ипотека на новостройку» — от 18,2%;
- «Ипотека на вторичное жилье» — от 18,2%;
- «Рефинансирование ипотеки» — от 18,2%.
Кроме того, Сбербанк также изменил процентные ставки по потребительским кредитам. Диапазон новых ставок будет варьироваться от 17,9% до 39,9%, как отметили в банке.
Ранее сообщалось, что ключевая ставка ЦБ повышается, пояса придется затянуть потуже.
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