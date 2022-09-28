Сбербанк снизил первый взнос по ипотеке при покупке залоговых квартир

Сбербанк уменьшил первый взнос по ипотеке при покупке квартиры в залог до 10%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Кредитованию на таких условиях подлежит недвижимость в многоквартирных домах, кроме таунхаусов и домов с внешними деревянными стенами.

Предполагается, что понижение первого взноса позволит сделать жилье более доступным.

Отмечается, что процентная ставка по программе — 9,9% годовых, максимальная сумма кредита — 100 млн рублей, а максимальный срок — 30 лет.

Ранее почти 60 млрд рублей направили на субсидирование льготной ипотеки.

Также стало известно, кому «простят» ипотеку в связи с частичной мобилизацией.