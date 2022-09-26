Кредит хочет на каникулы. Кому «простят» ипотеку в Алтайском крае из-за частичной мобилизации

Сколько жителей Алтайского края, выплачивающих ипотеку, попали под частичную мобилизацию и как будут рассчитываться дальше, выяснил «Толк».

Как сообщили источники в банке, возраст потенциальных призывников и экономически активных граждан — одинаковый.

Большинство среди покупателей квартир, — мужчины, подлежащие мобилизации.

«Они либо выступают созаемщиками, либо самостоятельными получателями ипотеки <…> Это 70−80% от всех ипотечных заемщиков», — отметил собеседник.

Ипотека. unsplash.com.

В агентстве недвижимости «Жилфонд» подчеркивают, что в последние месяцы ипотеку у них оформляли в основном клиенты от 35 лет, а доля молодежи — только 10−20%.

При этом пока не известно, как именно будут «прощать» ипотеку мобилизованным — субсидиями или через кредитные каникулы.

«Механизма списания этих платежей пока нет, потому что не принят закон. Но можно предположить, что это будут какие-то госсубсидии, которые начнут перечислять в банк», — рассказал банкир.

О кредитных каникулах и их возможных получателях — в разборе altapress.ru.