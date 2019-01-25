Сбербанк спрогнозировал резкое падение спроса на ипотеку

Рост ипотечных ставок может снизить спрос на ипотеку на 20% в краткосрочной перспективе. Об этом заявил 25 января во время выступления на конференции «Ипотечное кредитование в России» исполнительный директор, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников, сообщает «Интерфакс».

«Ставка выросла, это приведет к снижению спроса на 20%. С весны это нас догонит. В начале года будут отражаться заявки прошлого», — пояснил эксперт.

Новации на рынке новостроек и рост ставок по ипотеке окажут влияние на рынок в краткосрочной перспективе. подчеркнул представитель Сбербанка.

«Сочетание ограничительных мер и роста ставок даст существенное охлаждение рынка ипотеки во второй половине 2019 года. Потом мы перейдем к новому росту по новым правилам игры», — прогнозирует эксперт.

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным банками РФ физлицам, в ноябре 2018 года выросла до 9,52% после того, как в сентябре и октябре оставалась на исторически минимальном уровне 9,41%.

При этом во второй половине прошлого года ЦБ дважды поднимал ключевую ставку. Это, в частности, привело к повышению ставок по ипотеке в Сбербанке и ВТБ, которые являются главными игроками рынка жилищного кредитования в РФ.