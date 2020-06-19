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Экономика

Сбербанк ввел комиссию на перевод денег. Это позволит заработать 1,5 млрд рублей

Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы, пишет «Коммерсант».

Банковская карта.
Банковская карта.
Анна Зайкова

Теперь за перечисление любой суммы взимается комиссия 1%. Клиенты обнаружили это случайно — мужчина перевел товарищу 7,5 тысяч и с удивлением обнаружил комиссию в размере 75 рублей.

В банке подтвердили, что с начала лета все переводы через банкомат между картами Сбербанка стали платными и ранее объявленный лимит в 50 тысяч рублей теперь не распространяется на бесплатные переводы.

«Если в этом году объем переводов останется неизменным, то только на переводах через банкоматы (с учетом однопроцентной доли, приходящейся на них) только до конца года банк сможет заработать более 1,5 млрд рублей», — пишет издание.

По данным Центробанка, в 2019 году объем переводов в рамках платежных систем составил 56,7 трлн рублей, 47,2% из которых пришлось на Сбербанк. Главы Сбербанка Германа Грефа ранее отметил, что 95% переводов в учреждении проводили бесплатно.

Ранее сообщалось, что банки захотели взимать с россиян дополнительную плату за карты и не только.

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