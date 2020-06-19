Сбербанк ввел комиссию на перевод денег. Это позволит заработать 1,5 млрд рублей

Теперь за перечисление любой суммы взимается комиссия 1%. Клиенты обнаружили это случайно — мужчина перевел товарищу 7,5 тысяч и с удивлением обнаружил комиссию в размере 75 рублей.

В банке подтвердили, что с начала лета все переводы через банкомат между картами Сбербанка стали платными и ранее объявленный лимит в 50 тысяч рублей теперь не распространяется на бесплатные переводы.

«Если в этом году объем переводов останется неизменным, то только на переводах через банкоматы (с учетом однопроцентной доли, приходящейся на них) только до конца года банк сможет заработать более 1,5 млрд рублей», — пишет издание.

По данным Центробанка, в 2019 году объем переводов в рамках платежных систем составил 56,7 трлн рублей, 47,2% из которых пришлось на Сбербанк. Главы Сбербанка Германа Грефа ранее отметил, что 95% переводов в учреждении проводили бесплатно.

Ранее сообщалось, что банки захотели взимать с россиян дополнительную плату за карты и не только.