СберСтрахование застраховала крупный бизнес в Сибири на 550 млрд рублей

В топ-5 наиболее популярных видов страхования в Сибири также вошли агрострахование (5 млрд рублей) и страхование ответственности (4 млрд рублей).
Наибольшие страховые суммы в регионе приходятся на компании, связанные со строительными работами — 166 млрд рублей, производством, распределением и поставкой электроэнергии — 135 млрд рублей, металлургической и деревообрабатывающей отраслями промышленности — 117 млрд рублей и 27 млрд рублей — и инфраструктурой — 26 млрд рублей.
Если проанализировать портфель СберСтрахования по субъектам, то лидером по страховым суммам в Алтайском крае (16 млрд рублей), Кемеровской (15 млрд рублей), Новосибирской (78 млрд рублей) и Омской областях (6 млрд рублей), а также Республиках Алтай (0,4 млрд рублей) и Тыва (2.5 млрд рублей) являются компании из строительной отрасли. В Хакассии (9 млрд рублей) и Томской области (5,1 млрд рублей) — компании, который создают инфраструктуру, а в Красноярском крае — ТЭК (122 млрд рублей).
Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:
Мы ставим для себя задачу не только поддерживать партнёров, но также помогать им снижать вероятность реализации угроз. Для этого был создан риск-инженерный центр, специалисты которого тщательно изучают объекты компаний и подготавливают рекомендации. Их соблюдение позволяет снижать риск возникновения неблагоприятных сценариев, а также сокращать ущерб, который может понести бизнес. Анализ страховых случаев сибирского бизнеса за два последних года показывает, что основная их часть приходится на финансовые риски (53%) и происшествия, связанные с имуществом (44%). Наибольший объём выплат за этот период пришелся на Новосибирскую область и Красноярский край.
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