Сборы налогов в Алтайском крае опережают темпы роста региональной экономики

В управлении Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю подсчитали все платежи и сборы, которые внесли жители, предприниматели и организации в бюджетную систему страны и различные внебюджетные фонды за 2019 год. Выяснилось, что эта сумма больше принятого бюджета региона (123 млрд рублей) и составляет около 145,1 млрд.

По сравнению с 2018 годом сумма уплаченных налогов и сборов в крае выросла на 9,2%. В первую очередь это связано с ростом зарплат бюджетников, который повлиял и на общую сумму НДФЛ, и на страховые сборы.

Тем не менее, впечатляет и сумма, которую Алтайский край перечислил в консолидированный бюджет страны. Она составила 91,1 млрд рублей (из них в федеральный бюджет — 27,8 млрд рублей, в краевой — 63,3 млрд).

Наибольшую долю здесь составили платежи НДФЛ (30%) и налога на прибыль организаций (18,5%).

Незначительно подросли и платежи в местные бюджеты. Если в 2018 году они составляли 14,1 млрд рублей, то в 2019-м — чуть больше 15 млрд.

В начале прошлого года руководитель УФНС по Алтайскому краю Юрий Куриленко в интервью altapress.ru настаивал на том, что экономика в регионе, как и во всей стране, растет, что отражается в положительной динамике налоговых сборов.

Это косвенно подтвердил и губернатор края Виктор Томенко, который в середине января выступал в Москве на Гайдаровском экономическом форуме.