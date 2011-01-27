Сборы налогов в Алтайском крае опережают темпы роста региональной экономики

По сравнению с 2018 годом сумма уплаченных налогов и сборов в крае выросла на 9,2%. В первую очередь это связано с ростом зарплат бюджетников, который повлиял и на общую сумму НДФЛ, и на страховые сборы.
Тем не менее, впечатляет и сумма, которую Алтайский край перечислил в консолидированный бюджет страны. Она составила 91,1 млрд рублей (из них в федеральный бюджет — 27,8 млрд рублей, в краевой — 63,3 млрд).
Наибольшую долю здесь составили платежи НДФЛ (30%) и налога на прибыль организаций (18,5%).
Незначительно подросли и платежи в местные бюджеты. Если в 2018 году они составляли 14,1 млрд рублей, то в 2019-м — чуть больше 15 млрд.
В начале прошлого года руководитель УФНС по Алтайскому краю Юрий Куриленко в интервью altapress.ru настаивал на том, что экономика в регионе, как и во всей стране, растет, что отражается в положительной динамике налоговых сборов.
Это косвенно подтвердил и губернатор края Виктор Томенко, который в середине января выступал в Москве на Гайдаровском экономическом форуме.
У нас растет объем инвестиций в основной капитал, причем 90% - это внебюджетные инвестиции. Думаю, что итоги 2019 года — 120 млрд рублей, прошлый год было 110 млрд, темпы - около 10%. При этом в 2018 году мы по отношению к 2017 году подросли на 20%, с 87 до 110 млрд, больше чем на 20 млрд рублей, — цитирует Томенко ТАСС.