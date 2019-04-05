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Экономика

Счетная палата проверит Пенсионный фонд России

Счетная палата (СП) впервые обнародовала план своих проверок. В 2019 году специалисты ведомства проверят «Роскосмос», телеканал «Звезда» и Пенсионный фонд России (ПФР), пишет РБК.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Пресс-служба Госдумы.

Всего в плане свыше 350 проверок.

СП проверит исполнение майского указа президента Владимира Путина и национальных проектов. Аудиту подвергнут «Роскосмос» и его дочерние предприятия на предмет эффективности использования бюджетных средств.

Проверку пройдут программы финансирования туризма на Северном Кавказе и предоставления субсидий северокавказским республикам.

СП поведет анализ управления госдолгом в Мордовии, которая считается одном из самых закредитованных регионов России. Проверки пройдут также в Орловской области и Карелии.

В Севастополе аудиторы проверят расходы на строительство аэропорта Бельбек, а в Крыму — на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту, пишет polit.ru.

Кроме того, аудиторы СП провенят эффективность расходов на работу телеканала «Звезда» Минобороны.

Кроме того, Счетная палата проанализирует меры по сокращению объемов незавершенного строительства во всех регионах страны. В сфере экологии будет проведена проверка обращения с отходами.

В план работы аудиторов могут вноситься изменения.

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