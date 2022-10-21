Счетная палата спрогнозировала, когда пенсия опустится ниже зарплаты на 30%

Размер пенсии может опуститься ниже зарплаты на 30% к 2026-му, пишет РБК со ссылкой на заключение Счетной палаты (СП) на проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования в 2023—2025 годах.

При этом, уточняют в заключении, разница между пенсией и зарплатой в последние годы была выше, чем ее прогнозируют по итогам 2026 года.

«Соотношение между среднемесячным размером страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров и среднемесячной номинальной зарплатой в экономике в 2025 году опустится ниже 30%", — говорится в материале.

Отмечается, что соответствующий коэффициент в последние годы снижался. В 2017 году он составлял 35%, а по итогам 2022-го достигнет 31,4%.

Индексация пенсий неработающих пенсионеров, вероятно, уступит реальному уровню среднегодовой размер.

Предполагается, что по итогам 2023−2024 годов совокупная индексация должна опередить инфляцию на 2%.

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