Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 сентября 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сотни миллиардов рублей

По результатам проверки исполнения бюджета в 2018 году, Счетная палата обнаружила нарушения на сумму 426,2 млрд рублей, сообщает РБК. Самое популярное нарушение — неправильное отражение в учете фактов хозяйственной жизни (на 308 млрд рублей).

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ach.gov.ru

Сообщается, что на втором месте оказались нарушения при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению государственными учреждениями (на 73,6 млрд рублей).

На третьем — нарушения в сфере госзакупок (на 18,7 млрд рублей).

Издание уточняет, что по сравнению с 2017 годом объем выявленных нарушений в 2018 году снизился. В 2017 году Счетная палата выявила нарушений на 547,2 млрд рублей.

Ранее Счетная палата Алтайского края проверила, насколько эффективно региональное министерство культуры использует государственные деньги и имущество. Контрольный орган нашел несколько нарушений,

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость