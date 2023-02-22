Сделали обязательным разовый платеж бизнеса в бюджет

Однако как его высчитывать, ясности пока нет, пишет РИА Новости.
Первая трудность — подсчет финансового результата компании, подлежащего учету для уплаты сбора, а вторая — в том, как и за счет чего собрать деньги.
Во время обсуждений бизнес исходил из того, что единовременный платеж утвердят в виде некоторого аванса.
Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал скорее утвердить окончательную формулу налога, чтобы в марте его приняла Госдума, напоминает Lenta.ru. В противном случае бизнес опасается роста аппетитов правительства.
Ранее сообщалось, что малый бизнес в Алтайском крае поднимут лагеря и земляные работы.