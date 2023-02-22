22 февраля
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Экономика

Сделали обязательным разовый платеж бизнеса в бюджет

Российский бизнес и правительство договорились — разовый платеж в бюджет будет носить обязательный характер.

Налоги. Налоговая служба.
Налоги. Налоговая служба.
ФНС.

Однако как его высчитывать, ясности пока нет, пишет РИА Новости.

Первая трудность — подсчет финансового результата компании, подлежащего учету для уплаты сбора, а вторая — в том, как и за счет чего собрать деньги.

Во время обсуждений бизнес исходил из того, что единовременный платеж утвердят в виде некоторого аванса.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал скорее утвердить окончательную формулу налога, чтобы в марте его приняла Госдума, напоминает Lenta.ru. В противном случае бизнес опасается роста аппетитов правительства.

Ранее сообщалось, что малый бизнес в Алтайском крае поднимут лагеря и земляные работы.

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