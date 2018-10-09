Московское «Черкизово» попросило у ФАС разрешение на покупку «Алтайского бройлера»

«Агропромышленный комплекс «Михайловский», входящий в группу «Черкизово», подал в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) ходатайство о покупке 100% акций предприятия «Алтайский бройлер». Об этом сообщает «Агентство бизнес информации».

Как сообщили altapress.ru на самом «Алтайском бройлере», сроки завершения всех процедур пока не известны. Представители инвестора были на предприятии с инспекцией, однако никаких планов относительно его дальнейшего развития они не озвучивали. «Все идет в рабочем режиме», — сообщил Виктор Андреев, директор по убою и переработки компании «Алтайский бройлер».

Что известно о сделке?

О том, что группа компаний «Черкизово» намерена приобрести «Алтайский бройлер», стало известно в июле 2018 года. Сумму сделки представители федерального игрока не называли, однако «Коммерсант» предполагал, что она может составлять не менее 10 млрд рублей.

Среди основных преимуществ «Алтайского бройлера» назывались доступный сырьевой рынок зерна для птицеводства и возможности работы на экспортных рынках Казахстана и Китая.

Предприятие «Алтайский бройлер». Олег Богданов

Альберт Давлеев, президент агентства Agrifood Strategies, сообщал «Коммерсанту», что на базе «Алтайского бройлера» «Черкизово» может организовать дистрибуцию продуктов, производимых на других площадках холдинга, включая колбасные изделия.

Что известно об «Алтайском бройлере»

«Алтайский бройлер» включает в себя ряд объектов, в том числе инкубаторий мощностью 8 млн яиц в год и оснащенный самым современным оборудованием, комбикормовый завод, площадки откорма и завод по убою и переработке мяса птицы. Согласно данным Kartoteka.ru, по итогам 2016 года «Алтайский бройлер» получил 5,2 млрд рублей выручки и 207,5 млн рублей чистой прибыли.