Семейный клуб «Осьминожки». Представляем лучший проект социального предпринимательства в Алтайском крае

В новой видеопрезентации победителей конкурса «Лучший социальный проект года» — семейный клуб «Осьминожки» из г. Барнаула. В этом уникальном клубе ребенок весело и с толком проведет время — в нем имеются бассейн, студия хореографии, шахматный клуб, занятия с логопедом, а преподаватели и психологи подготовят ребенка к школе. Основная цель проекта — создание наиболее комфортных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Семейный клуб «Осьминожки» в 2020 году стал победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья».

Жизнь ребенка должна быть разнообразной

Когда в семье появляется ребенок, он становится её центром, считает Юлия Белянина, руководитель семейного клуба. Для любой семьи особенно важно развивать ребенка с раннего возраста — это залог его успешного будущего, заключает предпринимательница. «Осьминожки» как раз решает такие задачи.

Юлия Белянина,

социальный предприниматель , руководитель семейного клуба «Осьминожки»:

«Наш клуб делает жизнь ребенка разнообразной, а досуг мам — интересным».

Семейный клуб «Осьминожки»

Бизнес с двумя детьми на руках

Белянина отмечает: идея клуба пришла тогда, когда предпринимательница задумалась о развитии собственных детей, которым тоже хотелось дать самое лучшее. Юлия начала свое дело в буквальном смысле с двумя детьми на руках

Юлия Белянина,

социальный предприниматель , руководитель семейного клуба «Осьминожки»:

«Для своих детей хотелось создать именно те идеальные условия, в которых бы они развивались комфортно, раскрывая свои способности и улучшая здоровье»

«Осьминожки» приобрели как готовый проект. Приехав на место, предпринимательница сразу же решила в него инвестировать — очень понравилось.

Семейный клуб «Осьминожки»

Долг социального предпринимателя

Геннадий, супруг Юлии, считает, что главное предназначение их семейного клуба — делать доступными услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Юлия вторит мужу и отмечает, что для ребят создаются наиболее комфортные условия пребывания, которые «позволят поддерживать здоровье ребенка».

Юлия Белянина,

социальный предприниматель , руководитель семейного клуба «Осьминожки»:

«Социальный предприниматель — предприниматель, который делает добро. Его сила в людях, которые поддерживают самого предпринимателя при совершении самых добрых поступков».

Больше о проекте: www.youtube.com

Справка о конкурсе

Ежегодный конкурс проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» проходит в два этапа — региональный и федеральный. В 2020 году победителями первого этапа стали 6 алтайских компаний — они будут представлять регион на федеральном уровне.

Конкурс проводится по инициативе Российского государственного социального университета с 2015 года при поддержке Министерства экономического развития РФ и АНО «Россия — страна возможностей». Алтайский край стал одним из 15 регионов, которые приняли участие в конкурсе в год его основания.

Региональным оператором конкурса выступает Центр инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства (ЦИСС).

Подробнее о критериях и статусе социального предприятия по ссылке.