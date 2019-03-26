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Экономика

Сенатор Карлин предложил учредить на Алтае новую премию имени фермера Гукова

В Алтайском крае может появиться еще одна премия «За верность профессии». Присуждать ее планируется выдающимся фермерам региона. Новая премия будет носить имя известного агрария Александра Гукова, ушедшего из жизни 8 марта 2019 года.

Александр Карлин.
Александр Карлин.
Анна Зайкова

Об этом 25 марта на встрече с активом Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края рассказал губернатор края Виктор Томенко. По его словам, с инициативой введения новой премии выступил сенатор Александр Карлин.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Александр Гуков — очень известный на Алтае человек. Я не так давно работаю в крае, но уже успел с ним лично познакомиться, узнал его судьбу и заслуги. Он — один из ярких примеров служения своей родине и своему делу.

Александр Гуков.
Александр Гуков.
Сергей Башлычев

По словам главы региона, присуждать премию будут фермерам, демонстрирующим не только хорошие экономические показатели развития, но и занимающимся социальными вопросами на селе.

Напомним, региональная премия «За верность профессии» была создана несколько лет назад в области животноводства.

Затем ее начали вручать и в растениеводстве. Сейчас заслуженные работники отмечаются и в пищевой отрасли.

Сумма премии составляет 125 тысяч рублей.

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