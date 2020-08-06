Сенатор Керимов за «пару часов» разбогател на $1,7 млрд, а с начала пандемии прибавил $14,7 млрд

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов буквально за несколько часов разбогател настолько, что впервые занял верхнюю строчку в рейтинге Forbes Real-Time, сообщает Forbes .

Семья Керимовых владеет золотодобывающей компанией «Полюс». Рост котировок компании и скачок цен на золото увеличили состояние семьи на $1,7 млрд — до $24,7 млрд.

Примечательно, что с начала пандемии коронавируса состояние выросло на $14,7 млрд — в марте 2020 года было $10 млрд.

Основной владелец «Полюса» — сын Саид 1995 года рождения, которому принадлежат 76,8% акций.

Также молодму бизнесмену принадлежит 100% акций кипрской компании Wandle Holdings Limited, которая полностью контролирует Polyus Gold International Limited (Джерси).

Золотые слитки. СС0

Как отмечает издание, с начала года компания подорожала почти в 2,5 раза. Золото за это же время выросло в цене на 34% - с 1521 долларов за унцию до 2043 долларов.

В итоге, после неожиданного ранжирования, бывший лидер рейтинга Владимир Потанин переместился на второе место ($24,6 млрд), а замкнул тройку богатейших россиян Владимир Лисин ($21,9 млрд).

«Кроме Саида у Сулеймана Керимова есть еще две дочери — Гульнара (1990 года рождения) и Амина (2003)», — отмечает издание.

Весь пакет семьи в «Полюсе» оценивают в $25,6 млрд. Однако есть другие активы и долги, поэтому общая оценка состояния Керимовых составляет $24,7 млрд.

Сулейман Керимов , сенатор от Дагестана. instagram.com/kerimov_news.

Стоит отметить, что за период пандемии ни один из российских миллиардеров не увеличил свое состояние на столь же большую сумму, как Керимовы.

Напомним, в ноябре 2017 года Сулеймана Керимова задержали во Франции по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

По словам прокурора Ниццы, Керимов нелегально ввез во Францию от 500 до 750 млн евро. Отмывание этих сумм, в частности, происходило за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости на подставных лиц.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин объявил благодарность супруге Керимова.