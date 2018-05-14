Российские власти уже помогли компаниям российского миллиардера

Сегодня, 20:33.
Экономика

Российские власти оказали поддержку компаниям Виктора Вексельберга, сообщил журналистам и.о. министра финансов Антон Силуанов, отказавшись рассказать подробности, пишет РИА Новости.

Владимир Путин и председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг.
Владимир Путин и председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг. Фото: kremlin.ru.

"Вексельбергу поддержка уже была оказана… По сумме мне не хотелось бы говорить… Уже оказана поддержка, на прошлой неделе, неделю назад", — сказал Силуанов.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

Ранее сообщалось, что санкции, которые администрация президента США наложила на российского миллиардера Виктора Вексельберга, ударили по центру Вашингтона — администрация Национальной аллеи — музейно-парковая зона в центре американской столицы — не смогла вовремя завершить ремонт канализационной системы. Сливные насосы для организации поставлял швейцарский машиностроительный концерн Sulzer, в котором Вексельберг владел 63,42% акций, и из-за санкций компания не смогла заключить контракты с американским контрагентом.

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