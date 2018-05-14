Российские власти уже помогли компаниям российского миллиардера

Российские власти оказали поддержку компаниям Виктора Вексельберга, сообщил журналистам и.о. министра финансов Антон Силуанов, отказавшись рассказать подробности, пишет РИА Новости.
"Вексельбергу поддержка уже была оказана… По сумме мне не хотелось бы говорить… Уже оказана поддержка, на прошлой неделе, неделю назад", — сказал Силуанов.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.
Ранее сообщалось, что санкции, которые администрация президента США наложила на российского миллиардера Виктора Вексельберга, ударили по центру Вашингтона — администрация Национальной аллеи — музейно-парковая зона в центре американской столицы — не смогла вовремя завершить ремонт канализационной системы. Сливные насосы для организации поставлял швейцарский машиностроительный концерн Sulzer, в котором Вексельберг владел 63,42% акций, и из-за санкций компания не смогла заключить контракты с американским контрагентом.
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