Вексельберг оставил без туалетов центр Вашингтона

Санкции, которые администрация президента США наложила на российского миллиардера Виктора Вексельберга, ударили по центру Вашингтона, пишет Huffington Post.
Администрация Национальной аллеи — музейно-парковая зона в центре американской столицы — не смогла вовремя завершить ремонт канализационной системы. Сливные насосы для организации поставлял швейцарский машиностроительный концерн Sulzer, в котором Вексельберг владел 63,42% акций, и из-за санкций компания не смогла заключить контракты с американским контрагентом.
В результате сотрудники аллеи вынуждены пользоваться передвижными уборными или бегать по нужде в соседние здания.
Издание отмечает, что санкции не стали единственной причиной неудобств, однако добавили проблем, пишет Lenta.ru.
В начале апреля США ввели новые санкции в отношении российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. После этого обрушились российский фондовый рынок и курс рубля. В Госдуму внесен законопроект об ответных мерах, который предусматривает ограничение поставок в Россию американских товаров.
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