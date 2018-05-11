Вексельберг оставил без туалетов центр Вашингтона

Администрация Национальной аллеи — музейно-парковая зона в центре американской столицы — не смогла вовремя завершить ремонт канализационной системы. Сливные насосы для организации поставлял швейцарский машиностроительный концерн Sulzer, в котором Вексельберг владел 63,42% акций, и из-за санкций компания не смогла заключить контракты с американским контрагентом.

В результате сотрудники аллеи вынуждены пользоваться передвижными уборными или бегать по нужде в соседние здания.

Издание отмечает, что санкции не стали единственной причиной неудобств, однако добавили проблем, пишет Lenta.ru.

В начале апреля США ввели новые санкции в отношении российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. После этого обрушились российский фондовый рынок и курс рубля. В Госдуму внесен законопроект об ответных мерах, который предусматривает ограничение поставок в Россию американских товаров.