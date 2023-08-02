Северные олени из недружественной страны съели в российском заповеднике ягеля на 420 млн рублей

Мурманский заповедник «Пасвик» требует от Норвегии 47 млн норвежских крон (около 420 млн рублей) в качестве компенсации из-за 40 северных оленей.

Они находились на территории заповедника два месяца. И нанесли ущерб местной природе, уверены российские специалисты. Причем лакомились не только ягелем, но и изрядно объели листву кустарников. А своими копытами вытоптали почву.

На восстановление уйдут годы, пишет норвежское издание The Barents Observer.

Что произошло

Миграция оленей случилась в декабре 2022 года. Олени перешли границу по замерзшей реке Паз. Животных засекли фотоловушки.

А в начале 2023 года олени перешли обратно в Норвегию. Директор заповедника Наталья Поликарпова пояснила — олени домашние, принадлежат оленеводам.

Претензия

Руководство мурманского заповедника направило претензию с требованиями в Департамент оленеводства Норвегии. Ответа пока не последовало.

Ранее браконьеры разделались с северными оленями в алтайском заповеднике. Останки убитых северных оленей обнаружили 20 марта во время экспедиции к зимним местообитаниям лесного зверя.

Известно, что северный олень - доверчивый вид. Животное подпускает к себе человека очень близко. Этим браконьеры и воспользовались, расстреляв стадо, пасущееся на пограничном хребте.

Госинспекторы заповедника собрали доказательства нарушений и обратились в полицию.