Браконьеры разделались с северными оленями в алтайском заповеднике

Браконьерскую деятельность заметили в пяти км от границы с Тывой. На месте нашли две туши и останки еще трех добытых животных: снятые шкуры, трубчатые кости, копыта.
По оставленным снегоходом следам сотрудники заповедника сделали вывод, что охотники заехали со стороны Тывы.
Известно, что северный олень — доверчивый вид. Животное подпускает к себе человека очень близко. Этим браконьеры и воспользовались, расстреляв стадо, пасущееся на пограничном хребте.
Госинспекторы заповедника собрали доказательства нарушений и обратились в полицию.
Ранее браконьера, жестоко расправившегося с лосем, нашли на Алтае.