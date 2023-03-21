21 марта
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Происшествия

Браконьеры разделались с северными оленями в алтайском заповеднике

Останки убитых северных оленей обнаружили 20 марта во время экспедиции к зимним местообитаниям лесного зверя, сообщают в Алтайском биосферном заповеднике.

"Сибирское подворье" завело северных оленей.
"Сибирское подворье" завело северных оленей.
предоставлено Станиславой Ваулиной

Браконьерскую деятельность заметили в пяти км от границы с Тывой. На месте нашли две туши и останки еще трех добытых животных: снятые шкуры, трубчатые кости, копыта.

По оставленным снегоходом следам сотрудники заповедника сделали вывод, что охотники заехали со стороны Тывы.

Известно, что северный олень — доверчивый вид. Животное подпускает к себе человека очень близко. Этим браконьеры и воспользовались, расстреляв стадо, пасущееся на пограничном хребте.

Госинспекторы заповедника собрали доказательства нарушений и обратились в полицию.

Ранее браконьера, жестоко расправившегося с лосем, нашли на Алтае.

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