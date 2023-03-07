7 марта
﻿
Происшествия

Браконьера, жестоко расправившегося с лосем, нашли на Алтае

Внутренние органы, голову, шкуру и ноги забитого лося нашли в сосновом бору Красногорского района, сообщают в МВД Алтайского края.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Полиция установила подозреваемого — 26-летнего жителя Бийска.

11 февраля бийчанин приехал в гости к родственнику в Макарьевку, где раньше жил сам.

Подозреваемый взял свой снегоход, который хранил у хозяина дома, ружье и уехал в лес.

К обеду молодой человек вернулся с добычей — лосем. Вместе с родственником они разделали тушу животного.

Лось.
Лось.
Открытые источники.

Мясо поделили пополам, однако, со слов подозреваемого, свою часть он утопил в реки Бии, чтобы скрыть улики.

Вину бийчанин признал.

Ружье, как оказалось, он нашел семь лет назад около озера, когда ходил за грибами.

Возбудили уголовное дело за незаконную охоту. Сумма ущерба государству — 80 тыс. рублей.

Ранее на Алтае группа браконьеров разделалась с косулями. Восьмерых мужчин задержали.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость