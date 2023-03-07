Браконьера, жестоко расправившегося с лосем, нашли на Алтае

Внутренние органы, голову, шкуру и ноги забитого лося нашли в сосновом бору Красногорского района, сообщают в МВД Алтайского края.

Полиция установила подозреваемого — 26-летнего жителя Бийска.

11 февраля бийчанин приехал в гости к родственнику в Макарьевку, где раньше жил сам.

Подозреваемый взял свой снегоход, который хранил у хозяина дома, ружье и уехал в лес.

К обеду молодой человек вернулся с добычей — лосем. Вместе с родственником они разделали тушу животного.

Лось. Открытые источники.

Мясо поделили пополам, однако, со слов подозреваемого, свою часть он утопил в реки Бии, чтобы скрыть улики.

Вину бийчанин признал.

Ружье, как оказалось, он нашел семь лет назад около озера, когда ходил за грибами.

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