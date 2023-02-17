17 февраля
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Происшествия

На Алтае группа браконьеров разделалась с косулями

Восьмерых мужчин в Чемальском районе Республики Алтай задержали по подозрению в незаконной охоте. Об этом сообщает МВД по Республике Алтай.

Охотник. Браконьер.
Охотник. Браконьер.
unsplash.com

В составе браконьерской группы были жители Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Половина задержанных уже имели проблемы с законом.

Мужчины остановились у одного из местных жителей на животноводческой стоянке. На следующий день они отправились в лес, где во время загонной охоты застрелили двух сибирских косуль.

В ведомстве отметили, что разрешения у охотников не было.

После возвращения мужчины разделали мясо и сложили в сарай. На следующий день браконьеров задержали.

Косуля.
Косуля.
CC0

Полицейские изъяли две разделанные туши животных, три охотничьих карабина, гладкоствольное ружье, три магазина с патронами и радиостанцию.

Возбудили уголовное дело по признакам преступления о «Незаконной охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору».

Самое жесткое наказание по этой статье — лишение свободы от трех до пяти лет. Сейчас расследование продолжается.

Ранее рассказывали, почему в Алтайском крае массово убивают медведей.

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