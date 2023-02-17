На Алтае группа браконьеров разделалась с косулями

В составе браконьерской группы были жители Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Половина задержанных уже имели проблемы с законом.
Мужчины остановились у одного из местных жителей на животноводческой стоянке. На следующий день они отправились в лес, где во время загонной охоты застрелили двух сибирских косуль.
В ведомстве отметили, что разрешения у охотников не было.
После возвращения мужчины разделали мясо и сложили в сарай. На следующий день браконьеров задержали.
Полицейские изъяли две разделанные туши животных, три охотничьих карабина, гладкоствольное ружье, три магазина с патронами и радиостанцию.
Возбудили уголовное дело по признакам преступления о «Незаконной охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору».
Самое жесткое наказание по этой статье — лишение свободы от трех до пяти лет. Сейчас расследование продолжается.
Ранее рассказывали, почему в Алтайском крае массово убивают медведей.