14 февраля
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Жизнь

Почему в Алтайском крае массово убивают медведей

В Чарышском районе за 2022 год застрелили десять медведей. Об этом сообщили «ГТРК Алтай».

Медведь.
Медведь.
unsplash.com

Популяция диких копытных и хищников в Чарышском районе лидирует по плотности в крае.

Местные жители часто жалуются на хищников, которые терроризируют их домашний скот: коров, коней и маралов.

В районе даже создали специальную комиссию, в которую входят специалисты минприроды, ветеринары и правоохранители. Если хищники становятся слишком активными, комиссия должна регулировать их численность.

В 2022 году так застрелили десять медведей, которые нанесли ущерб хозяйствам и домашнему скоту.

Но многих случаях оказывалось, что маралы и лошади гибнут от рук людей.

В прошлом году во всем Алтайском крае насчитывали примерно 1400 медведей и 350 волков.

Каждый год охотники получают лицензии на отстрел хищников. В прошлом году легально убили 76 медведей. Одного застрелили браконьеры, из-за чего возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае откроют охоту на опасное для людей и скота гибридное животное.

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