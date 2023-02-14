Почему в Алтайском крае массово убивают медведей

Популяция диких копытных и хищников в Чарышском районе лидирует по плотности в крае.
Местные жители часто жалуются на хищников, которые терроризируют их домашний скот: коров, коней и маралов.
В районе даже создали специальную комиссию, в которую входят специалисты минприроды, ветеринары и правоохранители. Если хищники становятся слишком активными, комиссия должна регулировать их численность.
В 2022 году так застрелили десять медведей, которые нанесли ущерб хозяйствам и домашнему скоту.
Но многих случаях оказывалось, что маралы и лошади гибнут от рук людей.
В прошлом году во всем Алтайском крае насчитывали примерно 1400 медведей и 350 волков.
Каждый год охотники получают лицензии на отстрел хищников. В прошлом году легально убили 76 медведей. Одного застрелили браконьеры, из-за чего возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае откроют охоту на опасное для людей и скота гибридное животное.