СГК заменила 58% критически изношенных тепловых сетей в Барнауле

Сибирская генерирующая компания заменила 34 км критически изношенных тепловых сетей в Барнауле в 2022-2023 годах благодаря опережающим инвестициям — об этом сообщил директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов в ходе пресс-конференции 21 декабря.

В Барнауле, где инвестиционная программа по ремонту и модернизации тепловых сетей действует с 2019 года, уже можно видеть результаты. На январь 2022 года в эксплуатации СГК в Барнауле находилось около 59 км из 1 656 км, или 4% общей протяженности сетей, требующих приоритетной замены. За два года компания поменяла около 34 км, или 58% наиболее критичных аварийных участков тепловых сетей.

Помимо сокращения доли тепловых сетей с высоким износом, удалось снизить на 22% количество повреждений трубопроводов (по сравнению с 2020 годом), которые сопровождались ограничением ресурса более чем на 6 часов. Уменьшилось и количество жителей, попавших под отключение в отопительный сезон: за 2 года на 12%.

Пресс-конференция Западно-Сибирского филиала СГК. Фото предоставлено Сибирской генерирующей компанией.

Тренд задан, в этом году тенденции сохраняются, — отметил Игорь Лузанов.

В планах Сибирской генерирующей компании на 2024 год продолжить модернизацию теплосетевого комплекса Барнаула. Объем финансирования сохранится на уровне этого года. Плановые вложения в ремонтную и инвестиционную программы составят 3,5 млрд рублей.