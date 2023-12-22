22 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

СГК заменила 58% критически изношенных тепловых сетей в Барнауле

Сибирская генерирующая компания заменила 34 км критически изношенных тепловых сетей в Барнауле в 2022-2023 годах благодаря опережающим инвестициям — об этом сообщил директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов в ходе пресс-конференции 21 декабря.

Пресс-конференция Западно-Сибирского филиала СГК.
Пресс-конференция Западно-Сибирского филиала СГК.
Фото предоставлено Сибирской генерирующей компанией.

В Барнауле, где инвестиционная программа по ремонту и модернизации тепловых сетей действует с 2019 года, уже можно видеть результаты. На январь 2022 года в эксплуатации СГК в Барнауле находилось около 59 км из 1 656 км, или 4% общей протяженности сетей, требующих приоритетной замены. За два года компания поменяла около 34 км, или 58% наиболее критичных аварийных участков тепловых сетей.

Помимо сокращения доли тепловых сетей с высоким износом, удалось снизить на 22% количество повреждений трубопроводов (по сравнению с 2020 годом), которые сопровождались ограничением ресурса более чем на 6 часов. Уменьшилось и количество жителей, попавших под отключение в отопительный сезон: за 2 года на 12%.

Пресс-конференция Западно-Сибирского филиала СГК.
Пресс-конференция Западно-Сибирского филиала СГК.
Фото предоставлено Сибирской генерирующей компанией.

Тренд задан, в этом году тенденции сохраняются, — отметил Игорь Лузанов.

В планах Сибирской генерирующей компании на 2024 год продолжить модернизацию теплосетевого комплекса Барнаула. Объем финансирования сохранится на уровне этого года. Плановые вложения в ремонтную и инвестиционную программы составят 3,5 млрд рублей.

Пресс-конференция Западно-Сибирского филиала СГК.
Пресс-конференция Западно-Сибирского филиала СГК.
Фото предоставлено Сибирской генерирующей компанией.
  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость