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Экономика

Сибирская компания построит в Норвегии ферму, где растения будут поливать «пропитанной лососем» водой

Новосибирская компания iFarm подписала договор о строительстве вертикальной салатной фермы в Норвегии, пишет «Континент Сибирь».

Листья молодого салата Романо.
Листья молодого салата Романо.
ifarmproject.ru.

Договор iFarm подписала с компанией Columbi Farms, которая занимается производством норвежского лосося.

«В 2021 году планируется построить салатную вертикальную ферму и использовать для питания растений часть воды с лососевых фабрик», — отмечает издание.

В отчете компании указали, что 1 кг корма для рыб можно «зациклить» и в конечном итоге произвести из него 1 кг рыбы и 9 кг салата.

Эксперименты начнут в Осло этим летом, а в 2022 году планируют использовать уже проверенную технологию на более крупных лососевых фермах.

Земляника на вертикальной ферме.
Земляника на вертикальной ферме.
ifarmproject.ru.

Также сибирская фирма подписала договор о строительстве вертикальной фермы по выращиванию земляники совместно с партнером в Германии.

Зимой 2021 года компания подписала соглашение о строительстве вертикальной фермы в Швейцарии с компаниями Yasai и Logiqs.

Компания также реализует проект строительства первой в Новосибирске земляничной вертикальной фермы — на площади 273 кв.м. разместят 7 тыс. кустов, а первый урожай планируют получить летом 2021 года.

Ранее депутат АКЗС и владелец компании «Сибирский осетр 22» рассказал altapress.ru, как детское увлечение рыбалкой может вырасти в бизнес по выращиванию деликатесной рыбы.

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