Сибирским медикам «по глупости» повысили стоимость проезда в общественном транспорте

Дело в том, что в Омске на период самоизоляции отменили льготный проезд в общественном транспорте, чтобы пожилые люди, студенты и школьники сидели дома.

При этом медсестры и врачи в возрасте 40−50 лет зачастую уже получили статус пенсионера, выработав специальный стаж.

«Городские власти упустили из виду, что среди пенсионеров немало медицинских работников, которые по долгу службы каждый день ездят на работу даже в условиях введения особого режима самоизоляции», — отмечает издание.

В результате небольшой коллизии медработникам приходится платить не 18 рублей за проезд, а 24 рубля.

Если учесть, что медиков сегодня часто отправляют проверять изолированных жителей и они вынуждены добираться за свой счет на общественном транспорте, в итоге разница в 6 рублей превращается в приличную сумму.

«Вместо благодарности за их труд и готовность в любой момент включиться в борьбу с коронавирусом департамент транспорта сделал проезд для этих людей дороже на треть. При этом муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи сейчас ходят гораздо реже, чем в обычные дни, и медики стали тратить больше времени», — отмечает издание.

Ранее в Иркутске сотрудники одной из детских поликлиник рассказали о том, что руководство направляет на задания медсестер без средств защиты и на общественном транспорте.