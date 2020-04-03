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Жизнь

«Расходный материал»: медсестер без масок и на общественном транспорте отправляют к изолированным

В Иркутске сотрудники одной из детских поликлиник рассказали о том, что руководство направляет на задания медсестер без средств защиты, пишет «Сибирь.Реалии».

Медсестра, 1914-1916
Медсестра, 1914-1916
www.facebook.com/klimbim

Медсестер отправляют проверять изолированных жителей, вернувшихся из стран с большим количеством зараженных коронавирусом.

Примечательно, что после взятия анализа они возвращаются к работе в детской поликлинике.

«Медсестры вынуждены объезжать этих потенциальных больных на общественном транспорте. Им не выдают средства защиты — ни маски, ни перчатки. По возвращении — сеанс кварцевания (в том же кабинете, где ведется прием маленьких пациентов), и они приступают к своим обычным обязанностям в детской поликлинике», — рассказал сотрудник поликлиники.

По его словам, на жалобы руководство поликлиники не реагирует. Взять комментарий у главврача не удалось — по телефону приемной не отвечают.

В региональном минздраве также никто не подходит к телефонам.

Ранее в Красноярском крае водители машин скорой медпомощи сравнили некоторых сотрудников медучреждений с «расходным материалом».

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