«Расходный материал»: медсестер без масок и на общественном транспорте отправляют к изолированным

В Иркутске сотрудники одной из детских поликлиник рассказали о том, что руководство направляет на задания медсестер без средств защиты, пишет « Сибирь.Реалии ».

Медсестер отправляют проверять изолированных жителей, вернувшихся из стран с большим количеством зараженных коронавирусом.

Примечательно, что после взятия анализа они возвращаются к работе в детской поликлинике.

«Медсестры вынуждены объезжать этих потенциальных больных на общественном транспорте. Им не выдают средства защиты — ни маски, ни перчатки. По возвращении — сеанс кварцевания (в том же кабинете, где ведется прием маленьких пациентов), и они приступают к своим обычным обязанностям в детской поликлинике», — рассказал сотрудник поликлиники.

По его словам, на жалобы руководство поликлиники не реагирует. Взять комментарий у главврача не удалось — по телефону приемной не отвечают.

В региональном минздраве также никто не подходит к телефонам.

Ранее в Красноярском крае водители машин скорой медпомощи сравнили некоторых сотрудников медучреждений с «расходным материалом».