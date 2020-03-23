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Здоровье

«Нас считают за расходный материал»: водители «скорых» в Сибири написали жалобу

В Красноярском крае водители машин «скорой помощи» опасаются за свое здоровье в период пандемии коронавируса, пишет NGS24.ru.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Письмо от водителей опубликовал на своей страничке в Facebook депутат регионального Заксобрания Александр Глисков.

«Обращаются к вам водители Скорой медицинской помощи подстанции № 1. Водители не входят в штат скорой помощи, мы отдельная организация КГБУ „Санавтотранс“. Обращаемся потому, что нашему начальству по большому счету на нас плевать. На всех водителей не хватает спецодежды, отвечают „нет в наличии, когда будет — неизвестно“. В связи с коронавирусом медикам выдают нормальные средства защиты: костюмы, респираторы, маски на глаза, бахилы, шапки. У водителей же тонкий полуоткрытый костюм и обычная медицинская маска. Нас считают за расходный материал, на подстанции у нас нет даже антисептика, берем у медиков, когда сейчас он есть в большинстве магазинов и в общественном транспорте. Как нам быть в такой ситуации?» — спрашивают водители.

Глисков заявил, что перенаправил информацию вице-премьеру краевого правительства Алексею Подкорытову, который курирует вопросы борьбы с эпидемией.

«Надеюсь, необходимые меры будут приняты незамедлительно. В очередной раз краевой Минздрав демонстрирует свой непрофессионализм», — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что поварам комбината школьного питания в Красноярске из-за коронавируса сократили зарплату.

Согласно карте распространения инфекции в мире, в Сибири 13 зараженных коронавирусом, из них пятеро в Красноярском крае.

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