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Поварам комбината школьного питания из-за коронавируса сократили зарплату

В Красноярске директор муниципального предприятия «Комбинат школьного питания» сократила работникам зарплату из-за коронавируса, пишет «Сибирь.Реалии».

Школьная столовая.
Школьная столовая.
Михаил Хаустов

Депутат краевого заксобрания Александр Глисков рассказал на своей странице во «ВКонтакте», что зарплату с 23 марта будут начислять в размере 2/3 оклада пропорционально времени простоя.

«Копию приказа мне прислали сотрудники муниципального предприятия. С их слов, сокращение касается только работников школьных столовых. Управленческий персонал в „расстрельный“ список не попал. В приказе идёт ссылка на трудовой кодекс, а период карантина расценивался как период вынужденного прогула», — написал депутат.

Он заверил, что направит запросы в прокуратуру и трудовую инспекцию, чтобы проверили законность сокращения зарплаты.

Кроме того, он задал вопрос администрации города, которая, по мнению Глискова, ищет пути как заткнуть дыры за счет слабых.

«Почему сразу сокращение зарплаты рядовых сотрудников, которым нужно этот сложный период еще пережить, у кого-то наверняка ипотека есть. Может для начала сократить расходы мэрии на собственный пиар, ремонты, покупку новых автомобилей, подсветку всего подряд и другие, без которых вполне можно прожить. А сэкономленные деньги направить на поддержку того же комбината питания», — возмущается депутат.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Напомним, во всех регионах России введи режим повышенной готовности. Ученикам в школах продлили каникулы, многие ушли на дистанционное обучение. В связи с этим простаивают школьные столовые.

Ранее Глисков рассказал о махинациях с детским питанием в школах Красноярска, где школьники начали бойкотировать резко подорожавшие запеканки с компотом.

До этого депутат объяснил скандал с принятием законопроекта, согласно которому членам заксобрания увеличивали зарплату вдвое — со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Об этой ситуации стало известно всей России, когда сибирский ведущий новостей в эфире аплодировал депутатам, которые увеличили себе оклады.

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