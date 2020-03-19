Алтайские школьники после каникул останутся дома

Школьные каникулы начнутся 20 марта и закончатся 1 апреля, но потом детей переведут на дистанционное обучение. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. Не исключено, что и сами каникулы продлятся.