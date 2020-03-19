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Образование

Алтайские школьники после каникул останутся дома

Школьные каникулы начнутся 20 марта и закончатся 1 апреля, но потом детей переведут на дистанционное обучение. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. Не исключено, что и сами каникулы продлятся.

Учеба. Интеллект. Мысли. Знания.
Учеба. Интеллект. Мысли. Знания.
CC0

До 12 апреля занятия в образовательных учреждениях проходить не будут. Вводится дистанционное обучение, отметил министр. Пока в ведомстве решают организационные вопросы, идут переговоры с онлайн-платформами на которых будут проводить занятия.

График Всероссийских проверочных работ на март-апрель также отменяется. Когда ученики будут писать ВПР, каждая школа определит самостоятельно до конца учебного года, уточнил Костенко.

Досрочный этап ЕГЭ проведут во время основного периода — с 25 мая.

Детские сады в Алтайском крае продолжают работать в штатном режиме.

Как ранее сообщалось, 18 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документ о введении в регионе режима повышенной готовности.

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