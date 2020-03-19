Алтайские школьники после каникул останутся дома

До 12 апреля занятия в образовательных учреждениях проходить не будут. Вводится дистанционное обучение, отметил министр. Пока в ведомстве решают организационные вопросы, идут переговоры с онлайн-платформами на которых будут проводить занятия.
График Всероссийских проверочных работ на март-апрель также отменяется. Когда ученики будут писать ВПР, каждая школа определит самостоятельно до конца учебного года, уточнил Костенко.
Досрочный этап ЕГЭ проведут во время основного периода — с 25 мая.
Детские сады в Алтайском крае продолжают работать в штатном режиме.
Как ранее сообщалось, 18 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документ о введении в регионе режима повышенной готовности.