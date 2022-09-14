30 лет: как дела у юбиляра?

16 сентября у Сибсоцбанка важная дата — ему исполняется 30 лет! А что такое 30 лет? Это, с одной стороны, стабильность на финансовом рынке и устойчивое развитие, а, с другой — мобильность, молодость, динамизм и ответственность.

День рождения юбиляр отмечает с хорошим настроением, ведь ему есть чем гордиться: развернутая сеть офисов, доверие клиентов, устойчивый план на будущее. Все 30 лет Сибсоцбанк был и остаётся региональным банком, и это делает его ближе к клиентам нашего края. Именно Сибсоцбанк знает специфику алтайского региона, его бизнеса и потребности и всегда готов предложить наиболее подходящие условия, проявить лояльность и гибкость.

Бизнес-лайфхак от Сибсоцбанка

Сибсоцбанк стремится предложить клиентам современные и удобные решения для ведения бизнеса. У банка очень широкий набор финансовых инструментов для предпринимателей, классические программы предоставления кредитов и кредитных линий для корпоративных клиентов, которые позволяют оформить кредит на пополнение оборотных средств, получить финансирование на инвестиционные цели. Для обеспечения текущей ликвидности, своевременных расчетов с поставщиками, партнерами, работниками, бюджетом банк предлагает овердрафтное кредитование. Это самый быстрый продукт, когда клиенту необходимо получить денежные средства на расчетный счет для дальнейших платежей. Овердрафт необнуляемый, и это уже многократно оценили клиенты.

Сибсоцбанк отличается скоростью в принятии решений — родной банк рядом и всегда готов реагировать быстро на потребности представителей бизнеса.

Сибсоцбанку исполняется 30 лет! «СИБСОЦБАНК» ООО

Плюс менеджеры вникают в специфику бизнеса, анализируют его сезонность, оценивают все сильные и слабые стороны, чтобы предложить тот продукт, который будет наиболее удобен и выгоден для заемщика.

Сегодня Сибсоцбанк предоставляет малому и среднему бизнесу кредитование:

от 500 000 рублей;

от 5% годовых;

до семи лет.

В честь своего 30-летия Сибсоцбанк запустил кредит «Юбилейный» на пополнение оборотных средств под ставку 9,9% годовых*.

Ваш бизнес в надёжных руках!

Сибсоцбанк — универсальный банк, с которым ведение и управление бизнесом станет по-настоящему комфортным: расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, банковские карты и зарплатный проект, ВЭД и валютный контроль. Комплексный подход, живой контакт с менеджером, бесплатное консультирование по банковским продуктам —

Сибсоцбанк всегда готов помочь в развитии и становлении вашего бизнеса!

Сибсоцбанк — это краевой банк и это — особое доверие

Банк активно участвует в социально-экономическом развитии края: широко известна краевая лизинговая программа, благодаря которой предприятия сельского хозяйства и промышленности кредитуются под 5% годовых на срок до семи лет уже на протяжении 20 лет. Кроме этого, Сибсоцбанк осуществляет экономическую экспертизу проектов и анализ кредитоспособности предприятий для Фонда развития Алтайского края, который, в свою очередь, предоставляет предприятиям инвестиционные ресурсы по ставке от 1 до 5 процентов на срок до пяти лет. При работе с розничными клиентами Сибсоцбанк как социально ответственный банк разрабатывает специализированные продукты для работников бюджетной сферы и пенсионеров.

Офис по адресу: г. Барнаул , пр. Ленина , 61-а «СИБСОЦБАНК» ООО

30 лет: а дальше только лучше

Сибсоцбанк следует своему курсу: потребности клиента и долговременные деловые отношения с ними — в приоритете! В современном мире сложно ставить цели на пять лет вперед, но задачи на ближайшие год-два четко определены: к ним относятся цифровизация, повышение лояльности и качества сервиса для клиентов. Эти цели соответствуют текущим тенденциям и помогут банку сохранят конкурентоспособность в любых условиях.

Для всех сотрудников Сибсоцбанка главной оценкой были, есть и будут слова клиента: «Сибсоцбанк — мой банк!»

Более подробную информацию о предложении «СИБСОЦБАНК» ООО можно получить во всех офисах банка, по телефону +7 (3852) 37-02-25, а также на сайте sibsoc.ru.

*Итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния, программы кредитования, срока и суммы кредита, а также предоставляемого обеспечения. Дополнительные расходы и комиссии: открытие расчетного счета, по оформлению обеспечения, оценке и страхованию залога, нотариальное заверение документов. Наличие дополнительных расходов зависит от структуры сделки. Подробную информацию о кредитных продуктах «СИБСОЦБАНК» ООО для бизнеса, условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«СИБСОЦБАНК» ООО

Лицензия банка России № 2015 от 26 декабря 2012 года.

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 61-а

Тел. +7 (3852) 37-02-01

Сайт: sibsoc.ru