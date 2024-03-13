Сила локомотива. Какие компании Алтая вошли в топ-100 крупнейших доноров бюджета за 2023 год

Рейтинг крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов Алтайского края в 2023 году вновь, как и год назад , возглавил завод из Заринска «Алтай-кокс». Публикуем новый список сотни самых крупных плательщиков. А для начала – несколько важных фактов о налоговых итогах в регионе, которые редакция altapress.ru анализирует в спецвыпуске газеты «Свободный курс», только что вышедшем в свет.

1. Прибыло прибыли

Если итоги предыдущего периода в УФНС называли скромными, то к 2023 году это определение уже не подходит. Поступ­ление налогов и взносов в страховые фонды от алтайских плательщиков достигли почти четверти триллиона — 241,39 млрд рублей. И хотя не все показатели оказались положительными, общий результат — плюс 17,5% к прошлому году.

Локомотивом 2023 года стали налог на прибыль организаций (+59,6% к уровню 2022 года), а также НДФЛ и НДС на товары, реализуемые на территории России.

При этом в краевой бюджет поступили 30 млрд рублей налога на прибыль. Это на 11,5 млрд рублей (и на 62,5%!) больше уровня 2022 года и значительно выше, чем в Сибирском Федеральном округе (+7,3%) и в целом по России (+28%). И это — хороший результат, повышающий устойчивость регионального бюджета.

Налоги и бюджет-2023. Altapress.ru

2. Аграрии в арьергарде

Рост налоговых отчислений продемонстрировали не все отрасли. Сокращение произошло в сельском хозяйстве (на 30,4%), добывающем секторе (минус 86,5%) и в таких отраслях, как «обработка древесины» (минус 52%) и «производство текстильных тканей» (минус 66,7%).

Наилучший результат у обрабатывающей промышленности — плюс 45%.

3. Рост без ускорения

Весь последний год Алтайкрайстат констатировал увеличение средних зарплат. Это подтверждают и поступления НДФЛ: предприятия заплатили на 16% больше, чем год назад.

Заметим, однако, что и в 2022 году поступления этого налога возросли на те же 16%, так что ускорения темпов пока не наблюдается. Как бы там ни было, НДФЛ для региона — один из ключевых налогов. В краевом бюджете за счет него сформировано 33% налоговых доходов, в муниципальных — почти 60%.

Налоги. Деньги. Pixabay.com

4. Переменчивый плательщик

Поддержка государства и объемные госзаказы отразились и в налоговой статистике. Доля поступлений от обрабатывающей промышленности за год возросла с 32 до 36%. При этом доля торговли, наоборот, сократилась с 23,5% до 17,6%, общие поступления от этого сектора уменьшились на 3,5%.

В ФНС объясняют сокращение миграцией крупного налогоплательщика — «Торгового дома БМЗ». Компания изначально была зарегистрирована в Москве, в 2017 году она сменила адрес на барнаульский, а в конце 2022 года вновь «перебралась» в столицу.

В налоговой службе миграцию налогоплательщиков считают проблемой серьезной. Но констатируют, что масштабы ее значительно уменьшились – подробнее об этом можно будет прочитать в интервью с руководителем УФНС Алексеем Легостаевым.

Налоги. Налоговая служба. Фото предоставлено ФНС России.

Ажиотаж по самозанятости

Количество самозанятых в крае продолжает стремительно расти: к 1 января оно достигло 104 тысяч, год назад составляло лишь около 69 тыс. Поступления налога на профдоход, который они уплачивают, тоже быстро увеличиваются.

Так, в 2021 году самозанятые уплатили 73,9 млн рублей, в 2022 году — 160 млн, а в 2023-м — уже 438 млн. Правда, и случаев, когда работодатели оформляют штатных сотрудников самозанятыми, стало больше, хотя критической эту ситуацию в налоговой службе не считают.

С топ-100 за 2022 год можно ознакомиться здесь.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

Топ-100 плательщиков налогов и страховых взносов Алтайского края за 2023 год

Читать далее Место Компания (организация) Удельный вес, % Отрасль Руководитель Местоположение (регистрация) 1 «Алтай-Кокс» (с учетом поступлений «НЛМК») 3,8 Промышленность Вадим Валяс Заринск 2 «Розница К-1» 2,3 Торговля Василий Ефремов Барнаул 3 «Алтайвагон» 1,7 Промышленность Алексей Кунгурцев Новоалтайск 4 «Барнаульская генерация» 1,5 Энергетика СГК Барнаул 5 «Эвалар» 1,3 Пищевая промышленность, фармацевтика Владимир Хлунов Бийск 6 ПКФ «Мария-Ра» 1,3 Торговля Александр Ракшин Барнаул 7 Сбербанк России 1,1 Финансы Иван Шешиков Барнаул 8 Бочкаревский пивоваренный завод 1,1 Производство напитков Вадим Смагин Целинный р-н 9 Барнаульский пивоваренный завод 1,1 Производство напитков Алексей Рыбников Барнаул 10 РЖД (теруправление) 0,9 Транспорт Андрей Кульдишов Барнаул 11 «Нортек» 0,8 Промышленность АО «Росхим» Барнаул 12 ХК «Барнаултрансмаш» 0,8 Промышленность Виктор Силивакин Барнаул 13 «Альфа-Банк» 0,7 Финансы Ирина Бубенко Барнаул 14 БПО «Сибприбормаш» 0,7 Промышленность Сергей Михайлов Бийск 15 Соцфонд, отделение 0,6 Бюджетная организация Ольга Клиндухова Барнаул 16 Иткульский спиртзавод 0,6 Производство напитков Юрий Тинт Зональный р-н 17 «Кучуксульфат» 0,6 Промышленность АО «Росхим» Благовещенский р-н 18 «Новэкс» 0,6 Торговля Ольга Маркова Барнаул 19 «Россети Сибирь» (филиал) 0,5 Энергетика Николай Пантелеев Барнаул 20 Единый расчетный центр Минобороны РФ 0,5 Бюджетная организация Ольга Лощенова Москва 21 Барнаульский ВРЗ 0,5 Промышленность Алексей Кунгурцев Барнаул 22 СК «Алтайкрайэнерго» 0,4 Энергетика Сергей Приб Барнаул 23 Борихинский пивоваренный завод 0,4 Производство напитков Виталий Белкин Алейский район 24 Алтайский завод прецизионных изделий 0,4 Промышленность Виктор Герман Барнаул 25 «Алтайэнергосбыт» 0,4 Энергетика Валерий Нагорнов Барнаул 26 «Сибэнергомаш-БКЗ» 0,4 Промышленность Константин Соболев Барнаул 27 ФНПЦ «Алтай» 0,4 Промышленность Борис Певченко Бийск 28 «Алттранс» 0,3 Промышленность Александр Карлов Барнаул 29 БТК «Текстиль» 0,3 Промышленность Людмила Осипова Барнаул 30 «Тейси» 0,3 Производство напитков Максим Байкалов Барнаул 31 Черемновский сахарный завод 0,3 Пищевая промышленность Александр Фадеев Павловский район 32 «Алейскзернопродукт» 0,3 Пищевая промышленность Алла Старовойтова Алейск 33 «Управляющая» 0,3 Право Василий Ефремов Барнаул 34 ГУ МЧС 0,3 Бюджетная организация Александр Макаров Барнаул 35 Управление судебного департамента 0,3 Бюджетная организация Николай Турлиу Барнаул 36 Краевая клиническая больница 0,3 Здравоохранение Диана Рудакова Барнаул 37 Барнаульский молочный комбинат 0,3 Пищевая промышленность Наталья Кишкина Барнаул 38 ТС «Аникс» 0,3 Торговля Татьяна Никитина Бийск 39 Завод имени Свердлова, казенное предприятие 0,3 Промышленность Наиль Гиниятов Бийск 40 «Почта России», отделение 0,3 Связь Константин Попов Барнаул 41 ГУП ДХ «Южное ДСУ» 0,3 Дорожное строительство Сергей Разумов Алейск 42 «Алтайавтодор» 0,3 Дорожное строительство Василий Мотуз Барнаул 43 АлтГУ 0,3 Образование Сергей Бочаров Барнаул 44 ГУП ДХ «Северо-Восточное ДСУ» 0,2 Дорожное строительство Роман Сомов Новоалтайск 45 Рубцовский завод запчастей 0,2 Промышленность Константин Марадуда Рубцовск 46 «Сибирь-Полиметаллы» 0,2 Промышленность Алексей Бодренков Рубцовский район 47 «МСВ» 0,2 Торговля металло­продукцией Константин Апалькин Барнаул 48 ПО «Спецавтоматика» 0,2 Промышленность Александр Чудаев Бийск 49 «Редукционно-охладительные установки» 0,2 Промышленность Михаил Дроздов Барнаул 50 «Алт Авто» 0,2 Торговля, перевозки Игорь Переверзев Барнаул 51 «Прайд-А» 0,2 Торговля Юрий Никитин Бийск 52 Барнаульский водоканал 0,2 Коммунальное хозяйство Андрей Полюго Барнаул 53 «Газпром Трансгаз Томск» (с учетом поступлений от ПАО «Газпром») 0,2 Газификация Андрей Хмурович Барнаул 54 Авиапредприятие «Алтай» 0,2 Транспорт Виталий Архипенко Барнаул 55 «Барнаульское ДСУ № 4» 0,2 Дорожное строительство Николай Данилин Барнаул 56 «Алтайхлеб» 0,2 Пищевая промышленность Дмитрий Гостяев Барнаул 57 Краевая клиническая больница СМП № 2 0,2 Здравоохранение Александр Берестенников Барнаул 58 «Курорт Белокуриха» 0,2 Рекреация Константин Ежов Белокуриха 59 «Барнаульская горэлектросеть» 0,2 Энергетика Сергей Кабаев Барнаул 60 ФСК «Россети», отделение 0,2 Энергетика Григорий Попов Барнаул 61 Барнаульский патронный завод 0,2 Промышленность Игорь Куппа Барнаул 62 «Холод» 0,2 Пищевая промышленность Константин Симонов Заринск 63 ГУП ДХ «Северо-Западное ДСУ» 0,2 Дорожное строительство Сергей Гуляев Завьяловский район 64 ГУП ДХ «Юго-Западное ДСУ» 0,2 Дорожное строительство Игорь Левин Рубцовск 65 «Куриное царство» 0,2 Сельское хозяйство Румиль Зинюров Бийск 66 ГУП ДХ «Центральное ДСУ» 0,2 Дорожное строительство Дмитрий Эйхлер Барнаул 67 «Роснефть-Алтайнефтепродукт» 0,2 Торговля Юрий Васильев Барнаул 68 «Торгсервис 22» 0,2 Торговля Екатерина Слесарева Барнаул 69 «БКЖБИ им. Мудрика» 0,2 Строительство Кирилл Овсянников Барнаул 70 «Жилищная инициатива» 0,2 Строительство Юрий Гатилов Барнаул 71 АПЗ «Ротор» 0,2 Промышленность Максим Коновалов Барнаул 72 ПО «Межрегионэнергосервис» 0,2 Энергетика Антон Кравченко Барнаул 73 «Генерация» 0,2 Управление имуществом Евгений Ракшин Барнаул 74 ГУП ДХ «Юго-Восточное ДСУ» 0,2 Дорожное строительство Николай Даскин Бийск 75 СЗ «БКЖБИ № 2» 0,2 Строительство Андрей Отмашкин Барнаул 76 ПК «Агро-индустрия» 0,2 Промышленность Алексей Кочетыгов Барнаул 77 «Алтайкрайэнерго» 0,2 Энергетика Сергей Приб Барнаул 78 «Марка» 0,1 Аренда интеллектуальной собственности Роман Пипуныров Барнаул 79 «Алтайвитамины» 0,1 Фармацевтическое производство Александр Балушкин Бийск 80 «Благо-Барнаул» 0,1 Пищевая промышленность Наталья Гулова Барнаул 81 Краевой онкодиспансер 0,1 Здравоохранение Игорь Вихлянов Барнаул 82 «Санаторий Рассия» 0,1 Рекреация Федор Елфимов Белокуриха 83 АГМУ 0,1 Образование Ирина Шереметьева Барнаул 84 АлтГТУ 0,1 Образование Андрей Марков Барнаул 85 СЗ «Шотландия» 0,1 Строительство Владимир Отмашкин Барнаул 86 «Селф» 0,1 Строительство Нодар Шония Барнаул 87 «Центр гигиены и эпидемиологии» 0,1 Бюджетная организация Денис Панченко Барнаул 88 НПК «Уралвагонзавод», филиал 0,1 Промышленность Александр Заикин Рубцовск 89 Барнаульский аппаратурно-механический завод 0,1 Промышленность Владимир Мамонов Барнаул 90 Клиническая больница «РЖД-Медицина» 0,1 Здравоохранение Андрей Иощенко Барнаул 91 «Горэлектротранс» 0,1 Транспорт Николай Петряшин Барнаул 92 ГУ МВД 0,1 Бюджетная организация Андрей Подолян Барнаул 93 «БзАТИ» 0,1 Промышленность Артем Шамков Барнаул 94 Агрофирма «Черемновская» 0,1 Сельское хозяй­ство Сергей Ярещенко Павловский район 95 Станция скорой медицинской помощи 0,1 Здравоохранение Евгений Зулинский Барнаул 96 «РТИ Барнаул» 0,1 Промышленность Олег Плетнев Барнаул 97 «Алтайская крупа» 0,1 Пищевая промышленность Сергей Решетник Советский район 98 УМВД по Барнаулу 0,1 Бюджетная организация Александр Майдоров Барнаул 99 Краевая психбольница им. Эрдмана 0,1 Здравоохранение Владимир Нарожнов Барнаул 100 Барнаульский котельный завод 0,1 Промышленность Александр Гаммер Барнаул Источник: УФНС по Алтайскому краю.

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