Сила локомотива. Какие компании Алтая вошли в топ-100 крупнейших доноров бюджета за 2023 год

1. Прибыло прибыли
Если итоги предыдущего периода в УФНС называли скромными, то к 2023 году это определение уже не подходит. Поступление налогов и взносов в страховые фонды от алтайских плательщиков достигли почти четверти триллиона — 241,39 млрд рублей. И хотя не все показатели оказались положительными, общий результат — плюс 17,5% к прошлому году.
Локомотивом 2023 года стали налог на прибыль организаций (+59,6% к уровню 2022 года), а также НДФЛ и НДС на товары, реализуемые на территории России.
При этом в краевой бюджет поступили 30 млрд рублей налога на прибыль. Это на 11,5 млрд рублей (и на 62,5%!) больше уровня 2022 года и значительно выше, чем в Сибирском Федеральном округе (+7,3%) и в целом по России (+28%). И это — хороший результат, повышающий устойчивость регионального бюджета.
2. Аграрии в арьергарде
Рост налоговых отчислений продемонстрировали не все отрасли. Сокращение произошло в сельском хозяйстве (на 30,4%), добывающем секторе (минус 86,5%) и в таких отраслях, как «обработка древесины» (минус 52%) и «производство текстильных тканей» (минус 66,7%).
Наилучший результат у обрабатывающей промышленности — плюс 45%.
3. Рост без ускорения
Весь последний год Алтайкрайстат констатировал увеличение средних зарплат. Это подтверждают и поступления НДФЛ: предприятия заплатили на 16% больше, чем год назад.
Заметим, однако, что и в 2022 году поступления этого налога возросли на те же 16%, так что ускорения темпов пока не наблюдается. Как бы там ни было, НДФЛ для региона — один из ключевых налогов. В краевом бюджете за счет него сформировано 33% налоговых доходов, в муниципальных — почти 60%.
4. Переменчивый плательщик
Поддержка государства и объемные госзаказы отразились и в налоговой статистике. Доля поступлений от обрабатывающей промышленности за год возросла с 32 до 36%. При этом доля торговли, наоборот, сократилась с 23,5% до 17,6%, общие поступления от этого сектора уменьшились на 3,5%.
В ФНС объясняют сокращение миграцией крупного налогоплательщика — «Торгового дома БМЗ». Компания изначально была зарегистрирована в Москве, в 2017 году она сменила адрес на барнаульский, а в конце 2022 года вновь «перебралась» в столицу.
В налоговой службе миграцию налогоплательщиков считают проблемой серьезной. Но констатируют, что масштабы ее значительно уменьшились – подробнее об этом можно будет прочитать в интервью с руководителем УФНС Алексеем Легостаевым.
Ажиотаж по самозанятости
Количество самозанятых в крае продолжает стремительно расти: к 1 января оно достигло 104 тысяч, год назад составляло лишь около 69 тыс. Поступления налога на профдоход, который они уплачивают, тоже быстро увеличиваются.
Так, в 2021 году самозанятые уплатили 73,9 млн рублей, в 2022 году — 160 млн, а в 2023-м — уже 438 млн. Правда, и случаев, когда работодатели оформляют штатных сотрудников самозанятыми, стало больше, хотя критической эту ситуацию в налоговой службе не считают.
С топ-100 за 2022 год можно ознакомиться здесь.
Топ-100 плательщиков налогов и страховых взносов Алтайского края за 2023 год
|
Место
|
Компания (организация)
|
Удельный вес, %
|
Отрасль
|
Руководитель
|
Местоположение (регистрация)
|
1
|
«Алтай-Кокс» (с учетом поступлений «НЛМК»)
|
3,8
|
Промышленность
|
Вадим Валяс
|
Заринск
|
2
|
«Розница К-1»
|
2,3
|
Торговля
|
Василий Ефремов
|
Барнаул
|
3
|
«Алтайвагон»
|
1,7
|
Промышленность
|
Алексей Кунгурцев
|
Новоалтайск
|
4
|
«Барнаульская генерация»
|
1,5
|
Энергетика
|
СГК
|
Барнаул
|
5
|
«Эвалар»
|
1,3
|
Пищевая промышленность, фармацевтика
|
Владимир Хлунов
|
Бийск
|
6
|
ПКФ «Мария-Ра»
|
1,3
|
Торговля
|
Александр Ракшин
|
Барнаул
|
7
|
Сбербанк России
|
1,1
|
Финансы
|
Иван Шешиков
|
Барнаул
|
8
|
Бочкаревский пивоваренный завод
|
1,1
|
Производство напитков
|
Вадим Смагин
|
Целинный р-н
|
9
|
Барнаульский пивоваренный завод
|
1,1
|
Производство напитков
|
Алексей Рыбников
|
Барнаул
|
10
|
РЖД (теруправление)
|
0,9
|
Транспорт
|
Андрей Кульдишов
|
Барнаул
|
11
|
«Нортек»
|
0,8
|
Промышленность
|
АО «Росхим»
|
Барнаул
|
12
|
ХК «Барнаултрансмаш»
|
0,8
|
Промышленность
|
Виктор Силивакин
|
Барнаул
|
13
|
«Альфа-Банк»
|
0,7
|
Финансы
|
Ирина Бубенко
|
Барнаул
|
14
|
БПО «Сибприбормаш»
|
0,7
|
Промышленность
|
Сергей Михайлов
|
Бийск
|
15
|
Соцфонд, отделение
|
0,6
|
Бюджетная организация
|
Ольга Клиндухова
|
Барнаул
|
16
|
Иткульский спиртзавод
|
0,6
|
Производство напитков
|
Юрий Тинт
|
Зональный р-н
|
17
|
«Кучуксульфат»
|
0,6
|
Промышленность
|
АО «Росхим»
|
Благовещенский р-н
|
18
|
«Новэкс»
|
0,6
|
Торговля
|
Ольга Маркова
|
Барнаул
|
19
|
«Россети Сибирь» (филиал)
|
0,5
|
Энергетика
|
Николай Пантелеев
|
Барнаул
|
20
|
Единый расчетный центр Минобороны РФ
|
0,5
|
Бюджетная организация
|
Ольга Лощенова
|
Москва
|
21
|
Барнаульский ВРЗ
|
0,5
|
Промышленность
|
Алексей Кунгурцев
|
Барнаул
|
22
|
СК «Алтайкрайэнерго»
|
0,4
|
Энергетика
|
Сергей Приб
|
Барнаул
|
23
|
Борихинский пивоваренный завод
|
0,4
|
Производство напитков
|
Виталий Белкин
|
Алейский район
|
24
|
Алтайский завод прецизионных изделий
|
0,4
|
Промышленность
|
Виктор Герман
|
Барнаул
|
25
|
«Алтайэнергосбыт»
|
0,4
|
Энергетика
|
Валерий Нагорнов
|
Барнаул
|
26
|
«Сибэнергомаш-БКЗ»
|
0,4
|
Промышленность
|
Константин Соболев
|
Барнаул
|
27
|
ФНПЦ «Алтай»
|
0,4
|
Промышленность
|
Борис Певченко
|
Бийск
|
28
|
«Алттранс»
|
0,3
|
Промышленность
|
Александр Карлов
|
Барнаул
|
29
|
БТК «Текстиль»
|
0,3
|
Промышленность
|
Людмила Осипова
|
Барнаул
|
30
|
«Тейси»
|
0,3
|
Производство напитков
|
Максим Байкалов
|
Барнаул
|
31
|
Черемновский сахарный завод
|
0,3
|
Пищевая промышленность
|
Александр Фадеев
|
Павловский район
|
32
|
«Алейскзернопродукт»
|
0,3
|
Пищевая промышленность
|
Алла Старовойтова
|
Алейск
|
33
|
«Управляющая»
|
0,3
|
Право
|
Василий Ефремов
|
Барнаул
|
34
|
ГУ МЧС
|
0,3
|
Бюджетная организация
|
Александр Макаров
|
Барнаул
|
35
|
Управление судебного департамента
|
0,3
|
Бюджетная организация
|
Николай Турлиу
|
Барнаул
|
36
|
Краевая клиническая больница
|
0,3
|
Здравоохранение
|
Диана Рудакова
|
Барнаул
|
37
|
Барнаульский молочный комбинат
|
0,3
|
Пищевая промышленность
|
Наталья Кишкина
|
Барнаул
|
38
|
ТС «Аникс»
|
0,3
|
Торговля
|
Татьяна Никитина
|
Бийск
|
39
|
Завод имени Свердлова, казенное предприятие
|
0,3
|
Промышленность
|
Наиль Гиниятов
|
Бийск
|
40
|
«Почта России», отделение
|
0,3
|
Связь
|
Константин Попов
|
Барнаул
|
41
|
ГУП ДХ «Южное ДСУ»
|
0,3
|
Дорожное строительство
|
Сергей Разумов
|
Алейск
|
42
|
«Алтайавтодор»
|
0,3
|
Дорожное строительство
|
Василий Мотуз
|
Барнаул
|
43
|
АлтГУ
|
0,3
|
Образование
|
Сергей Бочаров
|
Барнаул
|
44
|
ГУП ДХ «Северо-Восточное ДСУ»
|
0,2
|
Дорожное строительство
|
Роман Сомов
|
Новоалтайск
|
45
|
Рубцовский завод запчастей
|
0,2
|
Промышленность
|
Константин Марадуда
|
Рубцовск
|
46
|
«Сибирь-Полиметаллы»
|
0,2
|
Промышленность
|
Алексей Бодренков
|
Рубцовский район
|
47
|
«МСВ»
|
0,2
|
Торговля металлопродукцией
|
Константин Апалькин
|
Барнаул
|
48
|
ПО «Спецавтоматика»
|
0,2
|
Промышленность
|
Александр Чудаев
|
Бийск
|
49
|
«Редукционно-охладительные установки»
|
0,2
|
Промышленность
|
Михаил Дроздов
|
Барнаул
|
50
|
«Алт Авто»
|
0,2
|
Торговля, перевозки
|
Игорь Переверзев
|
Барнаул
|
51
|
«Прайд-А»
|
0,2
|
Торговля
|
Юрий Никитин
|
Бийск
|
52
|
Барнаульский водоканал
|
0,2
|
Коммунальное хозяйство
|
Андрей Полюго
|
Барнаул
|
53
|
«Газпром Трансгаз Томск» (с учетом поступлений от ПАО «Газпром»)
|
0,2
|
Газификация
|
Андрей Хмурович
|
Барнаул
|
54
|
Авиапредприятие «Алтай»
|
0,2
|
Транспорт
|
Виталий Архипенко
|
Барнаул
|
55
|
«Барнаульское ДСУ № 4»
|
0,2
|
Дорожное строительство
|
Николай Данилин
|
Барнаул
|
56
|
«Алтайхлеб»
|
0,2
|
Пищевая промышленность
|
Дмитрий Гостяев
|
Барнаул
|
57
|
Краевая клиническая больница СМП № 2
|
0,2
|
Здравоохранение
|
Александр Берестенников
|
Барнаул
|
58
|
«Курорт Белокуриха»
|
0,2
|
Рекреация
|
Константин Ежов
|
Белокуриха
|
59
|
«Барнаульская горэлектросеть»
|
0,2
|
Энергетика
|
Сергей Кабаев
|
Барнаул
|
60
|
ФСК «Россети», отделение
|
0,2
|
Энергетика
|
Григорий Попов
|
Барнаул
|
61
|
Барнаульский патронный завод
|
0,2
|
Промышленность
|
Игорь Куппа
|
Барнаул
|
62
|
«Холод»
|
0,2
|
Пищевая промышленность
|
Константин Симонов
|
Заринск
|
63
|
ГУП ДХ «Северо-Западное ДСУ»
|
0,2
|
Дорожное строительство
|
Сергей Гуляев
|
Завьяловский район
|
64
|
ГУП ДХ «Юго-Западное ДСУ»
|
0,2
|
Дорожное строительство
|
Игорь Левин
|
Рубцовск
|
65
|
«Куриное царство»
|
0,2
|
Сельское хозяйство
|
Румиль Зинюров
|
Бийск
|
66
|
ГУП ДХ «Центральное ДСУ»
|
0,2
|
Дорожное строительство
|
Дмитрий Эйхлер
|
Барнаул
|
67
|
«Роснефть-Алтайнефтепродукт»
|
0,2
|
Торговля
|
Юрий Васильев
|
Барнаул
|
68
|
«Торгсервис 22»
|
0,2
|
Торговля
|
Екатерина Слесарева
|
Барнаул
|
69
|
«БКЖБИ им. Мудрика»
|
0,2
|
Строительство
|
Кирилл Овсянников
|
Барнаул
|
70
|
«Жилищная инициатива»
|
0,2
|
Строительство
|
Юрий Гатилов
|
Барнаул
|
71
|
АПЗ «Ротор»
|
0,2
|
Промышленность
|
Максим Коновалов
|
Барнаул
|
72
|
ПО «Межрегионэнергосервис»
|
0,2
|
Энергетика
|
Антон Кравченко
|
Барнаул
|
73
|
«Генерация»
|
0,2
|
Управление имуществом
|
Евгений Ракшин
|
Барнаул
|
74
|
ГУП ДХ «Юго-Восточное ДСУ»
|
0,2
|
Дорожное строительство
|
Николай Даскин
|
Бийск
|
75
|
СЗ «БКЖБИ № 2»
|
0,2
|
Строительство
|
Андрей Отмашкин
|
Барнаул
|
76
|
ПК «Агро-индустрия»
|
0,2
|
Промышленность
|
Алексей Кочетыгов
|
Барнаул
|
77
|
«Алтайкрайэнерго»
|
0,2
|
Энергетика
|
Сергей Приб
|
Барнаул
|
78
|
«Марка»
|
0,1
|
Аренда интеллектуальной собственности
|
Роман Пипуныров
|
Барнаул
|
79
|
«Алтайвитамины»
|
0,1
|
Фармацевтическое производство
|
Александр Балушкин
|
Бийск
|
80
|
«Благо-Барнаул»
|
0,1
|
Пищевая промышленность
|
Наталья Гулова
|
Барнаул
|
81
|
Краевой онкодиспансер
|
0,1
|
Здравоохранение
|
Игорь Вихлянов
|
Барнаул
|
82
|
«Санаторий Рассия»
|
0,1
|
Рекреация
|
Федор Елфимов
|
Белокуриха
|
83
|
АГМУ
|
0,1
|
Образование
|
Ирина Шереметьева
|
Барнаул
|
84
|
АлтГТУ
|
0,1
|
Образование
|
Андрей Марков
|
Барнаул
|
85
|
СЗ «Шотландия»
|
0,1
|
Строительство
|
Владимир Отмашкин
|
Барнаул
|
86
|
«Селф»
|
0,1
|
Строительство
|
Нодар Шония
|
Барнаул
|
87
|
«Центр гигиены и эпидемиологии»
|
0,1
|
Бюджетная организация
|
Денис Панченко
|
Барнаул
|
88
|
НПК «Уралвагонзавод», филиал
|
0,1
|
Промышленность
|
Александр Заикин
|
Рубцовск
|
89
|
Барнаульский аппаратурно-механический завод
|
0,1
|
Промышленность
|
Владимир Мамонов
|
Барнаул
|
90
|
Клиническая больница «РЖД-Медицина»
|
0,1
|
Здравоохранение
|
Андрей Иощенко
|
Барнаул
|
91
|
«Горэлектротранс»
|
0,1
|
Транспорт
|
Николай Петряшин
|
Барнаул
|
92
|
ГУ МВД
|
0,1
|
Бюджетная организация
|
Андрей Подолян
|
Барнаул
|
93
|
«БзАТИ»
|
0,1
|
Промышленность
|
Артем Шамков
|
Барнаул
|
94
|
Агрофирма «Черемновская»
|
0,1
|
Сельское хозяйство
|
Сергей Ярещенко
|
Павловский район
|
95
|
Станция скорой медицинской помощи
|
0,1
|
Здравоохранение
|
Евгений Зулинский
|
Барнаул
|
96
|
«РТИ Барнаул»
|
0,1
|
Промышленность
|
Олег Плетнев
|
Барнаул
|
97
|
«Алтайская крупа»
|
0,1
|
Пищевая промышленность
|
Сергей Решетник
|
Советский район
|
98
|
УМВД по Барнаулу
|
0,1
|
Бюджетная организация
|
Александр Майдоров
|
Барнаул
|
99
|
Краевая психбольница им. Эрдмана
|
0,1
|
Здравоохранение
|
Владимир Нарожнов
|
Барнаул
|
100
|
Барнаульский котельный завод
|
0,1
|
Промышленность
|
Александр Гаммер
|
Барнаул
Источник: УФНС по Алтайскому краю.
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