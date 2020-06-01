Силы иссякли. Виктора Томенко просят открыть банкетные залы

«Мы не работаем уже третий месяц. И все силы иссякли. Дохода нет, есть только огромные платежи по кредитам, обязательные платежи зарплат сотрудникам и аренде», — рассказывают предприниматели.

Все мероприятия с апреля и мая перенесли на июнь, а теперь приходится передвигать их дальше. Но далеко не все могут: кто-то ждет ребенка, кто-то военный, кто-то врач, кто-то потерял работу, кто-то устал от неизвестности… А проводить нельзя".

«Теперь к кредитной нагрузке и долговым обязательствам перед сотрудниками по зарплате, добавились обязательства по возврате предоплат за банкеты, которые мы брали осенью и зимой, чтобы опять же платить кредиты и зарплаты. Денег нет. Заказчики требуют возврат. А мы не работаем, мы не можем вернуть. Это не говоря уже о том, что мы как и все люди содержим свои семьи», — говорится в обращении.

В компании указывают, что в среднем на мероприятии собираются 20−40 человек из одного круга, которые общаются между собой в жизни.

«Почему строительным магазинам, таким как „Леруа Мерлен“ можно работать, где толпы незнакомых между собой людей контактируют, а нам нельзя? Мы, банкетные залы, задыхаемся от кредитной нагрузки. Мы просим, разрешите нам работать», — умоляют авторы обращения.

Праздничный обед , банкет. CC0

Также они указывают, что давно закупили антисептики, кварцевые лампы, маски и перчатки, а мыть руки «приучены в силу специализации».

Без работы остались и другие специалисты праздничной индустрии, ведущие, фотографы, видеографы, декораторы, артисты, а также повара, официанты, кладовщики, посудомойки, уборщицы.

«Но пострадали не только мы, пострадали и наши заказчики. Большинство из них торжества празднуют за счет кредитных средств. В итоге банкета нет, кредит есть», — подытожили предприниматели.

Ранее руководители шести алтайских бизнес-объединений и уполномоченный по защите прав предпринимателей направили письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой расширить перечень отраслей, которые вправе вести деятельность при соблюдении мер безопасности.