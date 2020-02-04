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Экономика

Силовики получат впечатляющие надбавки к жалованию за охрану общественного порядка

Сотрудники МВД и бойцы Росгвардии, участвующие в охране общественного порядка, будут получать ежемесячную надбавку к жалованию, пишет «Парламентская газета».

ОМОН. Росгвардия.
ОМОН. Росгвардия.
Михаил Хаустов

Соответствующие постановления вступают в силу 4 февраля. Документы касаются военнослужащих и полицейских, которые проходят службу в частях и подразделениях, дислоцированных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Ежемесячная надбавка к окладу за месяц установлена за сложность выполняемых задач. Предусматривается размер доплаты до 100% оклада.

Порядок выплаты поощрения для полицейских будет определять Министр внутренних дел, а для бойцов Росгвардии — директор Федеральной службы войск национальной гвардии.

Стоит отметить, что заработок сотрудников МВД зависит от занимаемой должности и присвоенного звания, премиальной части и надбавок, которые рассчитываются в процентах от должностного оклада или денежного довольствия в целом.

Полиция и &quot;Бессмертный полк&quot;.
Полиция и «Бессмертный полк».
мвд. рф

Основные доплаты производятся за выслугу лет, сложность и напряженность, особые условия службы, работу с секретными сведениями.

При расчете вознаграждения полицейским, несущим службу в отдельных районах страны с неблагоприятными климатическими условиями применяют повышающий территориальный коэффициент.

Также этот коэффициент применяется в отношении сотрудников полиции, работающих в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее сообщалось, что российским учителям изменят систему оплаты труда. Минпросвет добивается того, чтобы 70% фонда оплаты труда гарантированно уходило на оклады за одну ставку (18 уроков в неделю).

При этом на различные надбавки должно выделяться только 30% фонда.

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