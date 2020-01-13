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Работа и обучение

Российским учителям изменят систему оплаты труда

В России изменят структуру формирования зарплат учителей. Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда и обеспечат базовые гарантии педагогам на федеральном уровне, сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью «РГ».

Школа. Учитель
Школа. Учитель
СС0

Минпросвет добивается того, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку (18 уроков в неделю). При этом на различные надбавки должно выделяться только 30% фонда.

Сейчас субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты. Разрабатываемые поправки позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда по всей стране, пишет bfm.ru.

Министр также рассказала о работе над поправками в закон «Об образовании в РФ», которые законодательно закрепят правило «четыре документа для учителя».

Ранее титулованные учителя Алтайского края предложили губернатору региона ввести плату за классное руководство и почаще награждать педагогов.

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