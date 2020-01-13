Российским учителям изменят систему оплаты труда

Минпросвет добивается того, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку (18 уроков в неделю). При этом на различные надбавки должно выделяться только 30% фонда.
Сейчас субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты. Разрабатываемые поправки позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда по всей стране, пишет bfm.ru.
Министр также рассказала о работе над поправками в закон «Об образовании в РФ», которые законодательно закрепят правило «четыре документа для учителя».
Ранее титулованные учителя Алтайского края предложили губернатору региона ввести плату за классное руководство и почаще награждать педагогов.